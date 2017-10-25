Yalçın Topçu'dan dikkat çeken Meral Akşener açıklaması

Ankara’da Sincan’da Kadir Nazlılar’ın cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, tören sonrasında basın mensuplarının gündeme dair sorularını cevapladı. Meral Akşener’in kurduğu parti hakkında açıklamalarda bulunan Topçu "Bugün Türk siyasi hayatına yeni bir tabela daha eklendi. Hayırlı olsun. Demokratik haktır, fakat ülkemizin adeta İkinci Kurtuluş Savaşını verdiği dönemde siyasi ayrılıklara değil, siyasi birliğe ihtiyaç olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.