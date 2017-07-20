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Topçu: İnsanlığın ve Batı’nın kurtuluşu ise hiç şüphesiz Doğu’dan olacak

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu “Türk Filmleri Haftası” etkinliğinin açılışını yapmak ve Türkiye-Kırgızistan ikili ilişkileri adına çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan’a gidiyor.Beş günlük programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Topçu “bugün Batı medeniyeti gerek insani değerler olarak gerekse maddi değerler olarak Batı’dan batmaktadır. İnsanlığın ve Batı’nın kurtuluşu ise hiç şüphesiz Doğu’dan olacak, o asaletli güneş doğacaktır” ifadelerini kullandı.

20 Temmuz 2017 Perşembe 14:01
Topçu: İnsanlığın ve Batı’nın kurtuluşu ise hiç şüphesiz Doğu’dan olacak

21 Temmuz Cuma günü başkent Bişkek’te Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği’nde Yalçın Topçu’nun Onursal Başkanlık görevini yürüttüğü Yerli Düşünce Derneği’nin geleneksel hale getirdiği “Türk Filmleri Haftası” etkinliğinin basın tanıtım toplantısı yapılacak. Toplantıya etkinlikte gösterilecek bazı filmlerdeki oyuncu ve yönetmenler de katılacak. Kırgızistan’ın dünyaca ünlü değerlerinden Cengiz Aytmatov’un kaleme aldığı, Atıf Yılmaz’ın yönettiği “Selvi Boylum Al Yazmalım” filminin yanı sıra Kurtuluş Savaşı döneminde Kayseri Lisesi’nden cepheye giden gençleri anlatan “Taş Mektep”, ayrıca “Deliormanlı”, “Unutursam Fısılda” ve “Aşık” filmleri ile toplamda 5 film gösterime sunulacak.

Ardından Ata-Beyit anıtına ve Tanrı Dağı’na ziyaret gerçekleştirecek olan Yalçın Topçu ve heyeti Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde üniversite rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı ile görüşecek.

Ertesi gün Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nı (TİKA) ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Heyeti TİKA’nın Bişkek’te yapımını üstlendiği “Kırgız - Türk Dostluğu Bişkek Hastanesi”ne de ziyarette bulunacak.

Aynı zamanda Kırgızistan Kültür Enformasyon ve Turizm Bakanı ile temaslarda bulunacak olan Yalçın Topçu, Kırgızistan Devlet Televizyonu  canlı yayınlanan programa konuk olacak.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 14:01
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