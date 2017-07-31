Topçu: FETÖ'nün elbette siyasi ayağı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Yalçın Topçu, Uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri, küresel güçlerin ülkemiz üzerinde yürüttüğü projeleri, FETÖ'nün hedefleri ve geldikleri durumu, muhalefetten beklentileri AKŞAM Gazetesi’nden Pınar Işık Ardor'a anlattı.

Topçu, Uluslararası ilişkiler bazında Almanya ile yaşanan son dönemdeki ilişkilerle ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye’deki STK’lar bu işte çok yavaş kaldılar. Ben mesela merak ederim İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi ne yapar TOBB ne yapar? FETÖ terör örgütü ne yapıyor? AB, ABD dâhil olmak kaydıyla BBC, CNN, Reuters’a milyonlarca liralık ilanlar veriyorlar. Kendi sapık fikirlerini o gazetelerin sayfalarında çarşaf çarşaf yayınlatıyorlar.

Her şey devletle olmaz günümüzde STK’ların önemi çok büyüktür. Üniversitelerimiz çok. Galatasaray üniversitesi Boğaziçi, İTÜ, ODTÜ, Hacettepe, TOBB bunların her biri neden onların STK’ları gibi davranmıyor."

İşte o röportaj;

15 Temmuz hain kalkışmanın yıldönümünü geçirdik. Türkiye dünyaya ve FETÖ’ye nasıl bir mesaj verdi?

“YA OLURUZ, YA ÖLÜRÜZ”

Aziz milletimiz bütün dünyaya asıl cevabı 15 ve 16 Temmuz 2016’da net bir şekilde vermişti. Darbe girişimine karşı tek yürek olmuş, silahlara ellerinde bayraklarla karşı durarak demokrasi destanı yazmışlardı. Aradan geçen bir yıllık sürede darbeciliğe karşı öfke, demokrasiye karşı sahiplenme duygusunun daha da pekiştiğini gördüm. Her kesimden milyonlar sokaklara aktı “Ya oluruz, ya ölürüz” mesajını tekrar verdi

Siz darbe olsaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koltuğuna Muhafız Alay Komutanı Muhsin Kutsi Barış'ın oturacağını söylemiştiniz. Hala aynı görüşte misiniz? Kamuoyunda daha farklı isimler de tartışıldı

“İsmi geçen bir kısım siyasetçiler var. Bunlar üzerinden de bir proje yürütülebilirdi”

Bizim şahıslar üzerinde bir tespitimiz olmadı, anlatmak istediğim darbecilerin yapacağı hainliğin daha berrak anlaşılması için, darbeci olduğu apaçık olan isimler üzerinden bir fotoğraf tasviriydi. İsimlerin hiçbir önemi yok. Bakın siz bile bir isme odaklanmışsınız.

Söylenmek istenen darbecilerin darbeyi başarmaları halinde milletimizin direncini kırmak için medyaya verecekleri görüntünün tahmini tasviriydi. Ama başaramadılar ve küresel bir yıkım projesi büyük Türk milletinin sinesine çarpıp 250 şehit, 2000’in üzerinde gazimizin mübarek kanlarıyla kırıldı.

Çanakkale’de, Sakarya’da destan yazan bir neslin evlatları olduğumuz 77 düvele bir kere daha gösterildi. Kamuoyunun bildiği üzere; 2019’a yönelik çeşitli senaryo ve hesaplarda ismi geçen bir kısım siyasetçiler var. Bunlar üzerinden de bir proje yürütülebilirdi.

Peki darbe başarılı olsaydı ne olacaktı sorusunu daha genele yayarak sorsam. Gülen Türkiye’ye gelecekti sanırım. Nereye oturacaktı? Neler yaşanırdı?

“RUHANİ LİDER MOLLALARLA BAŞTA OLACAKTI”

Başarsalardı 40 yıllık rüya gerçek olacaktı. Küresel güçlerin kırk yıllık hesabını milletin ihlası bir saatte bozdu. Küresel güçlerin piyonu olan FETÖ’nün ipini millet çekti. Yapılacak saraylar, kurulacak saltanatlar yerle yeksan oldu. Başarsalardı nasıl bir diktatörlük kuracakları 15 Temmuz gecesinin şiddetiyle ve vahşetiyle apaçık ortadadır.

Ruhani bir lider elebaşı olacak ardında mollalar ve sair güçlerle. Üçüncü dünya ülkelerinin diktatoryası Türkiye’ye getirilecek ve her şeyimizle dışa bağımlı bir ülke olacaktık. Zaten hatırlarsanız FETÖ elebaşısı Haçlı idaresi altında yaşamayı normal gören açıklamalar yapmıştı.

Gülen’in yaşı ve sağlık sorunları malum. Bu kadar güçlü ve destek gören bir örgütten bahsediyoruz. FETÖ liderinin ölümünün ardından gelecek isim kim?

“DEVLETİN İMANI ADALETTİR”

Kim olur önemli değil ama Türkiye ve İslam ülkelerine karşı kullanılan bir örgüt olarak küresel güçler tarafından bundan sonra da kullanılacak gibi görülüyor. Çok şükür Türkiye çok büyük mesafeler aldı. FETÖ’yle mücadele devlet ve beka meselesidir. Toparlanmaları artık mümkün olmayacak inşallah.

Tabii bu konuda rehavete asla düşülmemelidir. Devletin imanı adalettir ve devlet demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir. Rejimin adı cumhuriyettir. Devlet kin gütmez ama suçlulara da aman vermez.

İtiraf müessesine dikkat söylemlerini duyuyoruz. Sizce birileri durumdan sıyrılmanın yolunu denerken halen FETÖ’ye gizliden destek oluyorlar mıdır?

Mahkemelerde adeta tiyatro oynadıkları söyleniyor. İnkâr taktiğini sürdürüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız bu yapıyı tanımlarken HAŞHAŞİ kelimesini boşuna kullanmadı, MANKURT’laşmış beyinler kendilerine verilen talimatı sorgulamadan uygular. Onlar için doğru, kendilerine verilen emirdir.

FETÖ liderinin mesajları yani verdiği demeçler yayımlanan fotolar ne demek? Bunları kaale almamak mı üzerinde tartışmak mı gerekir?

“BUNLAR ZİHİNSEL ENGELLİ TEDAVİLERİ BELLİ”

Sembolik ve subliminal mesaj konusunda uzman bir örgütten bahsediyoruz. Hiçbir kutsal tanımayan bir yapılanma. Her şey başarıya odaklanmış. Hedefe giden yolda hiçbir ahlak ve ölçü yok. Çözülmeyi ve yok olmayı engellemeye çalışıyorlar. 40 yıldır umut pazarlayan din tüccarı bir örgüt söz konusu.

FETÖ’nün yalanlarına halen inanan varsa bunlar söylediğim gibi Mankurt olarak tanımlanır yani zihinsel engelli demektir. Bunlarla ilgilenecek kurumlar da bellidir.

FETÖ’nün siyasi ayağı tartışması birileri ortaya çıkmadan bitmeyecek gibi. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda ne düşünüyor? Kamuoyunda beklenti bir dönem yoğundu

“ELBETTE SİYASİ AYAĞI VAR”

Elbette siyasi ayağı da vardır. Her yere sızan yapı siyasete sızmadı demek hayatın olağan akışına aykırıdır. Fakat öküzün altında buzağı aramaya da gerek yok. Bu nazik durumu vesile ederek siyasi operasyon ve mühendislik çalışmalarına da dikkat etmek gerekir.

Siyasi partilerimize düşen sorumluluk bu unsurlardan kendilerini temizlemektir. 17-25 Aralık’tan sonra da FETÖ’yle birlikte operasyon yürüten partiler ve parti liderleri oldu maalesef.

Uluslararası ilişkiler bazında baktığımız zaman Almanya ile yaşadığımız son dönemdeki ilişkiler epey can sıkıcı. Bunun iki ülkeye de zararları büyük olur sanırım

“TAVSİYEM: AYYILDIZ’LA DOST OLUN”

Karşı karşıya olduğumuz durum hoş değil. Ama bu dünyanın sonu değildir. Devletlerin ebedi dostlukları ve ebedi düşmanlıkları olmaz. Almanya ve diğer AB’deki dost ülkelere ve ABD’ ye tavsiyem şudur. Ayyıldız’la dostluk herkese kazandırır. Ayyıldız’la düşmanlık kaybettirir ki; başta ABD ve Almanya’da dahil olmak kaydıyla biz bunlarla aynı zamanda asker arkadaşıyız.

Hele Almanya’nın güvenliğinde refahında Türk insanının alın teri var. Ve bizim aşağı yukarı 4-5 milyona yakın insanımız 2. Dünya savaşında yerle bir edilmiş Almanya’nın daha müreffeh olması için terlerini dökmüşler. Çok önemli ticari bir müttefikimiz Almanya. Son zamanlarda Almanya’nın hükümetlerin de devlet aklı göremiyoruz. Usul ve üslupları çok kötü.

Birinci sınıf siyaset bilimi okuyan talebeler bunu anlar ve görür. Ama bir iki tane devlet aklından uzak siyasetçinin maksadı aşan sözleriyle bozulmaz tarihi bir birliktelik var Almanya’yla.

“ABD, HALKINA BİR SORSUN”

Ankara şu anda küresel terörle mücadele ediyor. DEAŞ, PKK, PYD sadece Ankara için bela değildir. Bunlar küresel terör örgütleridir. Bir gün onları tutan maşaların elini yakacaklar. Ankara ne kadar güvenliyse Berlin, Madrid, Paris, Moskova’da o kadar güvenli Washington da o kadar güvenli.

ABD hükümeti kendi halkına sorsa “biz Ortadoğu’daki çıkarlarımız için bizim istihbarat örgütlerini kurdurduğu ve beslediği terör örgütleriyle partnerlik yapıyoruz, NATO müttefikimiz olan TC devleti gibi bir devleti bir tarafa bıraktık” dese sanıyorum ki ABD halkı bunu kabul etmeyecektir.

“İTÜ, ODTÜ, BOĞAZİÇİ, TOBB SİZ NEREDESİNİZ? NE YAPIYORSUNUZ?”

Türkiye’deki STK’lar bu işte çok yavaş kaldılar. Ben mesela merak ederim İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi ne yapar TOBB ne yapar? FETÖ terör örgütü ne yapıyor? AB, ABD dâhil olmak kaydıyla BBC, CNN, Reuters’a milyonlarca liralık ilanlar veriyorlar. Kendi sapık fikirlerini o gazetelerin sayfalarında çarşaf çarşaf yayınlatıyorlar.

Her şey devletle olmaz günümüzde STK’ların önemi çok büyüktür. Üniversitelerimiz çok. Galatasaray üniversitesi Boğaziçi, İTÜ, ODTÜ, Hacettepe, TOBB bunların her biri neden onların STK’ları gibi davranmıyor. Niye onlar Türkiye’nin terörle mücadelesini ve Türkiye’nin dünyada merkez bir ülke olduğunu ve tarihi geçmişine baktığımız zaman jeopolitik, jeostratejik konumuna baktığımız zaman, ay yıldızla dostluğun herkese kazandıracağını bunlara anlatmıyorlar.

Ve terörle mücadelede gerçekleri devletin verdiği raporlarla değil de mesela niye bizim İTÜ’müz Belçika’da oturup “bakın sizin buharlaştırdığınız Fehriye Erdal denilen katil bizde çok önemli bir iş adamını katletti öldürdü” demiyor.

Veya niye bizim ODTÜ’müz Almanya’ya gidip TOBB’la birlikte Boğaziçi ile birlikte orada seminerler yapıp “Burada beş bine yakın Kürt’ün, Türkmen’in, Alevi’nin, Sünni’nin 83,5 milyon Türk milletinin hemen hemen üçte ikisinin evine ateş düşüren bir terör örgütüne siz niye yataklık yapıyorsunuz” demiyor.