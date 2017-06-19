Topbaş'tan damadının tutuklanmasına ilk yorum!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tutuklanmasıyla ilgili açıklama yaptı.19 Haziran 2017 Pazartesi 16:55
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tekrar tutuklanması ile ilgili, "Kadir Topbaş'ın yargıyla olan bu son olay da bunu gösteriyor; hiçbir şekilde etkisi yok, hiçbir şekilde gücü yok. Başkan olarak benim damadımın 21 gün gözaltına alınması, 8,5 ayı tutuklu yargılanması, tekrar bırakıldıktan sonra 45 gün sonra tekrar tutuklu halde yargısının devam etmesinin istenmesinde demek ki benim hiçbir dahilim olmadığı apaçık ortaya çıktı, öyle bir gücümüz olmadığı" dedi.
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Gürsel2 sa önce Neden istifa etmediğini hic kimse anlamiyor nasıl bir yüzsüzlüktür bu ya defol git 15 temmuz da abd den dönmemek icin neler yaptıgını biliyoruz dönüs biletini iptal edip dönemiyorum numarası yaptığıni biliyoruz bitik kadir Türk vatandaşı 4 sa önce BUNLAR SÜLALECE FETOCU ZİHNİYET DAMAT VE KARSIDA BABASI DA FETOCU HIRSIZLAR GARİBAN İNSANLARIN SIRTINDAN GEÇİNEN PİSLİKLER HEPSİ FETOCUBUNUN SÜLALECE KAYA KURT 4 sa önce Aradaki pazarlığı da açıklasana başkan.... Birkaç ay sonra tekrar salınmayacağı ne malum? Zülfikar Hayber7 sa önce Kendine haksızlık etme kendin cezaevine girmiyorsun yırtıyorsun..15 Temmuz gecesi Temel kotil'in uçak kaldırayım önerisini reddettiğini ve millete yalan söylediğini içişleri Bakanlığna izin uzatmak için dilekçe gönderdiğini biz Ankara'da yaşayanlar biliyoruz... zerrece Tasvip etmediğim Sayın Cumhurbaşkanımızın olayları zamana yayma politikasıyla yatıyorsun hadi yine iyisin.. Ali9 sa önce Seni hiç gözüm tutmadı süt oğlan gerçek ortada9 sa önce KIZINI ONDAN BOŞAMIYORSUN BİRDE FALAN FİLAN İNTER MİLAN...... mrt12 sa önce pensilvanyalılıdan haber bekliyoruz !!! boşasın derse bi sözüne boşanacak bızde bıktık 8.5 ay damatsızlıkyeteroyunmu bu !!! Asena12 sa önce O vatan hainleriyle aynı odada bile bile, kaldıysan Allah cezanızı versin. yavuz13 sa önce Damadın bir numaralı fetocu kadir beyin haberi yok inanmak istertdik ama yutamıyoruz Halil13 sa önce Sanki suçlu psikolojiisi altında konuşuyor... İlginç bir demeç olmuş.