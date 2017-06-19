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Topbaş'tan damadının tutuklanmasına ilk yorum!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tutuklanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

19 Haziran 2017 Pazartesi 16:55
Topbaş'tan damadının tutuklanmasına ilk yorum!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tekrar tutuklanması ile ilgili, "Kadir Topbaş'ın yargıyla olan bu son olay da bunu gösteriyor; hiçbir şekilde etkisi yok, hiçbir şekilde gücü yok. Başkan olarak benim damadımın 21 gün gözaltına alınması, 8,5 ayı tutuklu yargılanması, tekrar bırakıldıktan sonra 45 gün sonra tekrar tutuklu halde yargısının devam etmesinin istenmesinde demek ki benim hiçbir dahilim olmadığı apaçık ortaya çıktı, öyle bir gücümüz olmadığı" dedi.

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 16:55
  1. Kadir Topbaş
  2. Ömer Faruk Kavurmacı
  • GürselGürsel2 sa önce
    Neden istifa etmediğini hic kimse anlamiyor nasıl bir yüzsüzlüktür bu ya defol git 15 temmuz da abd den dönmemek icin neler yaptıgını biliyoruz dönüs biletini iptal edip dönemiyorum numarası yaptığıni biliyoruz bitik kadir
  • Türk vatandaşı Türk vatandaşı 4 sa önce
    BUNLAR SÜLALECE FETOCU ZİHNİYET DAMAT VE KARSIDA BABASI DA FETOCU HIRSIZLAR GARİBAN İNSANLARIN SIRTINDAN GEÇİNEN PİSLİKLER HEPSİ FETOCUBUNUN SÜLALECE
  • KAYA KURT KAYA KURT 4 sa önce
    Aradaki pazarlığı da açıklasana başkan.... Birkaç ay sonra tekrar salınmayacağı ne malum?
  • Zülfikar HayberZülfikar Hayber7 sa önce
    Kendine haksızlık etme kendin cezaevine girmiyorsun yırtıyorsun..15 Temmuz gecesi Temel kotil'in uçak kaldırayım önerisini reddettiğini ve millete yalan söylediğini içişleri Bakanlığna izin uzatmak için dilekçe gönderdiğini biz Ankara'da yaşayanlar biliyoruz... zerrece Tasvip etmediğim Sayın Cumhurbaşkanımızın olayları zamana yayma politikasıyla yatıyorsun hadi yine iyisin..
  • AliAli9 sa önce
    Seni hiç gözüm tutmadı süt oğlan
  • gerçek ortada gerçek ortada9 sa önce
    KIZINI ONDAN BOŞAMIYORSUN BİRDE FALAN FİLAN İNTER MİLAN......
  • mrtmrt12 sa önce
    pensilvanyalılıdan haber bekliyoruz !!! boşasın derse bi sözüne boşanacak bızde bıktık 8.5 ay damatsızlıkyeteroyunmu bu !!!
  • AsenaAsena12 sa önce
    O vatan hainleriyle aynı odada bile bile, kaldıysan Allah cezanızı versin.
  • yavuzyavuz13 sa önce
    Damadın bir numaralı fetocu kadir beyin haberi yok inanmak istertdik ama yutamıyoruz
  • HalilHalil13 sa önce
    Sanki suçlu psikolojiisi altında konuşuyor... İlginç bir demeç olmuş.
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