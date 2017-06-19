Topbaş'tan damadının tutuklanmasına ilk yorum!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tekrar tutuklanması ile ilgili, "Kadir Topbaş'ın yargıyla olan bu son olay da bunu gösteriyor; hiçbir şekilde etkisi yok, hiçbir şekilde gücü yok. Başkan olarak benim damadımın 21 gün gözaltına alınması, 8,5 ayı tutuklu yargılanması, tekrar bırakıldıktan sonra 45 gün sonra tekrar tutuklu halde yargısının devam etmesinin istenmesinde demek ki benim hiçbir dahilim olmadığı apaçık ortaya çıktı, öyle bir gücümüz olmadığı" dedi.