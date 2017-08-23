Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Topbaş hastaneye kaldırıldı' haberleri hakkında açıklama!

Topbaş'tan 'hastaneye kaldırıldı' iddialarına esprili cevap.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 13:55
'Topbaş hastaneye kaldırıldı' haberleri hakkında açıklama!

Türkiye’nin en büyük saksılı ağaç fidanlığını ve toprak üretim tesisinde incelemelerde bulunan İBB Başkanı Kadir Topbaş, önceki gün ortaya atılan rahatsızlandığı nedeniyle hastaneye yatırıldığı iddialarına cevap verdi.

Gayet sağlıklı olduğunu söyleyen Topbaş “Bana ne kadar ömür biçmişler peki?” diye espri yaptıktan sora “Baktılar ki başkana bir türlü bir şey olmuyor artık bir takım söylentilerle ne yapsak diye düşünüyorlar.” dedi

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 13:55
  1. İBB Başkanı Kadir Topbaş
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Darbeci olduğunu inkar ediyordu! Görüntüler izletilince şok oldu
    1. Darbeci olduğunu inkar ediyordu!..
    2. Mehmetçik "Kartal yuvası"nda vatan..
    3. Kazıklı Voyvoda kimdir?
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan-Mattis randevusu..
    5. İsrail Büyükelçisi'nden önemli..
    6. Kadir Topbaş'tan 'hastaneye..
    7. Bakanlıktan flaş 'yumurta' açıklaması!
    8. Ulaşılması zor ilaçları artık Türkiye..
    9. Et nasıl temizlenir? Kanlı et yıkanır..
    10. AB'yi şoke edecek karar: Terk edeceğiz!
    11. O rezaletin bir ucu Fetullahçı babaya..
    12. Skandal! Mustafa Kemal'e 'mason' diyen..
    13. İtalya'dan geliyor...Beşiktaş'a bir..
    14. Selçuk İnan Başakşehir'e, Emre..
    15. O ülkeden flaş Kandil açıklaması!..
    16. 'Topbaş hastaneye kaldırıldı'..
    17. 'Terörist' Can Dündar yine..
    18. Aykut Kocaman: "İstediğimiz kadar gol..
    19. Ahlaksızlıkta sınır tanımıyorlar!..
    20. Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nden 143..
    Barzani: Hayatımın en büyük yanlışıydı
    Barzani: Hayatımın en büyük yanlışıydı
    Nihat Genç çok sert konuştu… ‘Sözcü ve Cumhuriyet kapımı dahi çalamaz!’
    Nihat Genç çok sert konuştu… ‘Sözcü ve Cumhuriyet kapımı dahi çalamaz!’
    Hükümetle memurlar anlaştı... İşte memurun alacağı zam
    Hükümetle memurlar anlaştı... İşte memurun alacağı zam
    Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...
    Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...