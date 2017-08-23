'Topbaş hastaneye kaldırıldı' haberleri hakkında açıklama!

Türkiye’nin en büyük saksılı ağaç fidanlığını ve toprak üretim tesisinde incelemelerde bulunan İBB Başkanı Kadir Topbaş, önceki gün ortaya atılan rahatsızlandığı nedeniyle hastaneye yatırıldığı iddialarına cevap verdi.

Gayet sağlıklı olduğunu söyleyen Topbaş “Bana ne kadar ömür biçmişler peki?” diye espri yaptıktan sora “Baktılar ki başkana bir türlü bir şey olmuyor artık bir takım söylentilerle ne yapsak diye düşünüyorlar.” dedi