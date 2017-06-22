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Top sakallı tacizci hakkında flaş karar!

İstanbul'da şortlu kıza saldıran Ercan Kızılateş'in tutuksuz yargılanacağı aktarıldı.

22 Haziran 2017 Perşembe 13:49
Top sakallı tacizci hakkında flaş karar!

Minibüste şortlu kıza saldırıyla ilgili tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedilen Ercan Kızılateş'in tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Mahkeme, Ercan Kızılateş'in, "tutuksuz yargılanmasına" karar vererek serbest bıraktı. Mahkeme, 'şortlu kıza saldırı' şüphelisinin tutuklama istemini, suçun 'basit yaralama' kapsamında kalma ihtimalini gerekçe göstererek reddetti.

CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Minibüsteki saldırıyla ilgili tutuksuz yargılanmasına karar verilen Ercan Kızılateş, 'vergi kanuna muhalefet' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası olduğu için tekrar cezaevine götürüldü.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 13:49
  1. top sakallı tacizci
  • Metin GülMetin Gül4 sa önce
    Sakallı bu sakalı Tutuklayın gitsin Atın içeri Ceksin cezasını
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