Top mermisini kesmişti! Evinden çıkanlar şoke etti

Çanakkale Savaşı'ndan kalma 100 yıllık top mermisini kesmeye çalıştığı sırada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kişinin evinde yapılan aramada tarihi eser niteliğinde çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Çanakkale'de dün sabah merkeze bağlı Erenköy'de bulunan İbrahim Çavuş Caddesi'ndeki evinde spiral taşlama makinesiyle kesmeye çalıştığı Çanakkale Savaşı'ndan kalma tarihi top mermisinin infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kazım Perçin'in evinde jandarma ekiplerince inceleme yapıldı.



Perçin'in evinde Çanakkale Savaşları'ndan kalan dürbün ve dürbün kapları, havan mermisi çekirdekleri, yatağan kılıcı, çift horozlu ve çift namlulu tüfek, kırma tüfek, pusula ve pusula kutusu, top mermisi kovanı ve top mermisi çekirdekleri, 54 sikke, 17 metal obje, bir haç, gümüş, bakır ve bronz paralar, kurşun sapan taşları ile geç dönem Roma ve Osmanlı dönemine ait 112 parça tarihi eser bulundu.



El konulan tarihi eserler, Çanakkale Askeri Müze Komutanlığı ile Arkeoloji Müzesine teslim edildi.