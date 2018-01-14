Top atışları yeniden başladı! Askeri hareketlilik...

Hatay'ın Suriye sınırında konuşlu topçu birlikleri gece de PYD/PKK'nın Afrin'deki birçok mevzisini vurmuştu. TSK'nin topçu birlikleri, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden Afrin'in Basufan, Cindere, Memelan, Meskenli ve Raco bölgelerine en az 40 atış yaptı. Bölgede öğle saatlerinden başlayarak aralıklarla devam eden şiddetli patlama sesleri, Suriye sınırındaki Türk mahallelerinden de duyuldu.

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD denetimindeki Afrin bölgesinden dün Türkiye’ye taciz ateşi yapıldı. Boş araziye yapılan taciz ateşlerinde ölen veya yaralanan olmadı. Sınır hattında konuşlu birlikler taciz atışlarının yapıldığı yerleri radarlarla belirleyerek Oğulpınar Karakolu’nda konuşlu 40 kilometre menzile sahip Fırtına obüsleriyle karşılık verdi.

BİRLİKLER MÜDAHALEYE HAZIR

Sınır hattındaki birliklere aralık başında personel, zırhlı araç, tank ve obüs takviyesi yapıldığını söylediler. Bir yetkili, “Aralık başındaki mevcudiyete yaklaşık yüzde 60 oranında takviye yapıldı” dedi. Bölgede şu an için yeni bir durum olmadığını ifade eden aynı kaynaklar, siyasi iradenin karar vermesi durumunda sınır hattında konuşlu birliklerin anında müdahaleye hazır durumda olduğunu vurguladılar.

PYD/PKK HAREKET HALİNDE

Türk güvenlik birimlerinin yerel kaynaklardan ve insansız hava araçlarından edindiği bilgiye göre, PYD/PKK unsurları Afrin bölgesinde sürekli hareket halinde. Teröristlerin hareketliliği ve yoğun olarak bulundukları yerlerin koordinatları istihbarat tarafından yakından takip ediliyor. Yetkililer, özellikle Türkiye’de siyasi düzeyde Afrin’le ilgili mesajlar verildiğinde PYD’nin bölgedeki hareketliliği bilinçli artırmasına ve taciz ateşinde bulunmasına dikkat çektiler.