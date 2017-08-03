Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tonlarca şeftali çöpe dökülüyor

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, geçtiğimiz hafta yaşanan afet sonrasında piyasa değeri 15 milyon lirayı bulan şeftali zarar gördü.

03 Ağustos 2017 Perşembe 10:18
Tonlarca şeftali çöpe dökülüyor

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yaşanan afet sonrasında piyasa değeri 15 Milyon lirayı bulan şeftaliler üreticiler tarafından çöpe dökülüyor. Zararın en üst seviyede olduğu Adatepe köyünde tarlada kalan şeftalileri fabrikalara veremeyen üreticiler kara kara düşünüyor. Meyve üreticilerinden İsmail Işıldak, “Bu, Allah’tan gelen bir şey. Fakat, mağduruz. Benim 2 bine yakın ağaçtaki şeftalim telef oldu. Tam piyasa canlandı, para kazanacağımız zaman derken yaşanan afetin ardından tahmini olarak benim 150 bin liraya yakın kaybım var. Devletten yardım etmelerini bekliyoruz. Zarar tespit süreci uzun sürdü. Bu süre zarfında ağacın dibine düşen meyveler iyice çürüdü. Aromalar da ürünü kabul etmiyor. Bu yüzdende darbe aldık ve mağdur olduk" dedi.

Mahsulleri tarladan toplayarak çöpe döken Muammer Akçay, “Adatepe’de meydana gelen aşırı yağmur ve dolu tüm Lapseki ilçemiz, Çardak beldesi ve köylerden Mecidiye, Yeniceköy ve Alpagut’a çok zarar verdi. Zayiatımız çok büyük. Çare bulamadığımız için mahsulleri çöpe döküyoruz" diye konuştu. Sadece Adatepe köyünde günlük 7 ila 8 bin kasa mal gönderildiğinin altını çizen üreticiler, zararın 15 Milyon civarında olduğunu ifade ettiler. Devletten yardım beklediklerini söyleyen meyve üreticileri, mahsullerin kokusundan tarlalara girememekten yakındı. Vatandaşlar tarlalardan topladıkları şeftalileri traktörler yardımıyla Çardak belediyesi tarafından gösterilen mezbelelik alana boşaltıyor.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:18
  1. Çanakkale
  2. Çan
  3. Lapseki
  4. Akça
  5. Akçay
  6. Yenice
  7. Mecidiye
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk inşaat devinin iflası istendi!
    1. Türk inşaat devinin iflası istendi!
    2. Bunlar yalancılığın, kıvırmanın..
    3. Miami sular altında kaldı
    4. Karacabey ovasında domates hasadı..
    5. Kampüs inşaatında iki blok tamamlandı
    6. Vali Aktaş Ilgaz’da
    7. Muş Belediyesi'nden ilaçlama çalışması
    8. Yerli drone silahı Avrupa yolunda
    9. Gaziantep’te fıstık hasadı başladı
    10. Çelik: Onların mutluluğu bizim..
    11. Zıpkınla 68 kilo balık avladı
    12. Serası hasar gören üreticilere..
    13. Mehmet Görmez'den teşekkür mesajı
    14. Sivas Valiliği'nden kuş gribi açıklaması
    15. Mağazaya gelen elbise kolisinden yılan..
    16. Gemlik’e iki yeni okul
    17. Borsa'da 8 aylık getiri yüzde 50'ye..
    18. Akıl almaz olay! Komple evi çaldılar...
    19. Numan'ın hedefi milli takım
    20. Kjaer rekorla gitti
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    3 kuvvet komutanı değişti!
    3 kuvvet komutanı değişti!
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum