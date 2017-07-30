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Tonlarca ağırlıktaki uçak böyle yükseldi

Airbus A400M model askeri kargo uçağının bir anda dikine yükselme anı kameraya işte böyle yansıdı...

30 Temmuz 2017 Pazar 13:17
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 13:17
  1. Airbus A400M
  2. uçak
  3. kalkış
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