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Ton başına 25 TL destek yolda

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba lisanslı depoculuk alanı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fakıbaba, "Lisanslı depoya teslim edilen ürünler için ton başına 25 TL'yi geçmemek üzere nakliye desteği verilecek" dedi.

25 Ocak 2018 Perşembe 11:21
Ton başına 25 TL destek yolda

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, lisanslı depoculukla ilgili yaptığı açıklamada, "AK Parti hükümeti olarak 2005 yılında hayata geçirdiğimiz lisanslı depoculuk uygulaması, ürünlerin modern ve sağlıklı depolarda muhafaza edilmesini sağlayan, hasatla birlikte ihtiyaç duyulan depolama ve finansman imkanı getiren bir sistemdir.

ELÜS İLE ÜRETİCİLER ÜRÜNÜNÜ İSTEDİĞİ ZAMAN DEĞERLENDİREBİLECEK

Lisanslı depolar tarafından düzenlenen Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) ile üreticiler, ürününü istediği zaman değerlendirebilmektedir. Böylelikle hem hasat zamanı üretime bağlı fiyat düşüşlerinden korunmuş olmakta hem de ileriki aylarda artan fiyatlardan yararlanmaktadırlar. Aynı şekilde sanayici ve tüccar da satın aldığı ürününü bu depolarda stoklayarak finansman imkanlarından faydalanmaktadır.

DEPO KİRA DESTEĞİ VERİLDİ

Hükümet olarak depoculuğun yaygınlaşması ve başta üreticilerimiz olmak üzere tarım piyasasının bütün aktörlerinin sistemden daha fazla istifadesi için devamlı ilave adımlar atıyoruz. Bu kapsamda lisanslı depolarla ilgili vergi ve Bağ-Kur prim kesintisi istisnaları getirdik. Ayrıca lisanslı depolara teslim edilen ürünlere depo kira desteği vererek üretici, sanayici ve tüccarın lisanslı depolardan daha fazla istifadesinin önü açtık" ifadelerini kullandı.

TON BAŞINA 25 TL

"Mevcut desteklerimize ilave olarak 20 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile üretici, üretici birliği ve kooperatifler için ilave destekler getirdik"diyen Bakan Fakıbaba, "Bu kapsamda 6 aya kadar olan depo kira desteklerini hububat için 3 TL'den 6 TL'ye, fındık için 10 TL'den 20 TL'ye, pamuk için 7 TL'den 14 TL'ye yükselttik. Lisanslı depoya teslim edilen ürünler için ton başına 25 TL'yi geçmemek üzere nakliye desteği verilecek, lisanslı depoya teslim edilecek ürünlerin depoya tesliminden önce yetkili sınıflandırıcılar tarafından yapılan analizler için parti başına 25 TL'yi geçmemek üzere analiz ücreti desteği verilecek.
 

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 11:21
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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