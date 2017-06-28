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TOMA'ya el yapımı patlayıcı ile saldırı!

Diyarbakır'da el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda TOMA'da küçük çaplı hasar oluşurken, yoldan geçen bir vatandaş hafif yaralandı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 23:44
TOMA'ya el yapımı patlayıcı ile saldırı!

Diyarbakır'da, PKK'lı teröristlerce toplumsal müdahale aracına (TOMA) el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi.

Merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi'nde duran TOMA'ya, PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı atıldı. Patlamada TOMA'nın arka kısmında küçük çaplı hasar oluştu.

Patlama anından yoldan geçen ve hafif yaralanan bir vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldı.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 23:44
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