Tom’a Brezilyalı usulü kutlama

TFF 1. Lig ekibi Elazığspor’un 23 Temmuz 1985 doğumlu olan Brezilyalı futbolcusu Wellington Brito Da Silva’nın (Tom) doğum günü bugün gerçekleştirilen antrenman sonrası kesilen pastayla kutlandı.

Tom,kendisi için hazırlanan doğum günü pastasının ilk dilimini Teknik Direktör Mehmet Altıparmak’a ikram etti. Brezilya usulü gerçekleştirilen doğum günü kutlamasında Tom,takım arkadaşları tarafından un ve yumurtaya bulandı.

Kutlamada Kulüp Başkanı Sedat Karataş, 2. Başkan Karahan Çelik ve Genel Koordinatör Veysi Şimşek’te yer aldı. Gerçekleştirilen doğum günü kutlamasının ardından bordo-beyazlı yönetim, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personelleri Tom’a yeni yaşında mutluluklar diledi.