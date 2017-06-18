Tolisso: Bu paraya değdiğimi göstereceğim

Bayern Münih'e transfer olan Fransız yıldız Corentin Tolisso, iddialı açıklamalarda bulundu.

Olympique Lyon'dan 41,5 milyon euroya Bavyera ekibine katılan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu yeni macerası hakkında şunları söyledi:

"Bayern Münih'le imzalamak beni inanılmaz memnun etti. Artık her şey değişecek. Ailemin yanında olmayacağım. Bu farklı bir durum ama ben hazır olduğumu düşünüyorum. Transfer ücretim üzerimde biraz baskı oluşturuyor ama ben bu fiyata değdiğimi ve Bayern'in iyi bir şey yaptığını göstereceğim"