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Tolgay Arslan: İstanbul'da bunu yapmam daha kolay oldu

Beşiktaş orta sahasının önemli isimlerinden Arslan, İstanbul'daki hayatını Alman basınına anlattı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 15:53
Tolgay Arslan: İstanbul'da bunu yapmam daha kolay oldu

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, Alman basınına konuştu ve Hamburg'dan siyah-beyazlı ekibe gelmesinin doğru karar olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın kariyeri için önemli olduğunu kaydeden Tolgay, "Eğer şu anda bir değerlendirme yaparsam, doğru karar verdiğimi düşünüyorum. Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorum. Doğru adımı attım. İstanbul'da bunu yapmam daha kolay oldu." dedi.

"SOKAKTAKİ İNSANLAR SARILMAK, ÖPMEK İSTİYOR"

Hamburg ile Beşiktaş'ı karşılaştıran 27 yaşındaki oyuncu, "Antrenman anlamında pek bir fark yok. Günlük hayatta ise var. Her yerde taraftarlar ve kameralar var. Almanya'da olduğu gibi rahat olamıyorsun. Futbolcular burada çok özel karşılanıyor. Sokaktaki insanlar sana sarılmak, seni öpmek istiyor. Bazen sen bile inanamıyorsun." ifadelerini kullandı.

2015'te Beşiktaş'a gelen Tolgay, "Eşim Hamburg'tan. Hamburg bizim şehrimiz. İlerleyen yıllarda kesinlikle burada kalmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Bu sezon 28 maçta 1629 dakika süre alan Tolgay Arslan, gol atamazken 1 asist yaptı.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 15:53
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