Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tolga'dan Terim ve Tudor kıyaslaması!

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, takımının Antalya kampında gündeme dair konuştu.

16 Ocak 2018 Salı 11:44
Tolga'dan Terim ve Tudor kıyaslaması!

İlk olarak Antalya kampını değerlendiren Tolga Ciğerci, "Benim için her şey çok iyi geçiyor. Takım olarak da her şey çok iyi gidiyor. Kendimizi maçlara iyi hazırlıyoruz. Sezona iyi bir başlangıç yapacağız" açıklamasını yaptı.

Sakatlığının geçtiğini ve şu an sağlık durumumun iyi olduğunu belirten Tolga, "Çok iyiyim. Formum yerinde. Çok çalıştım. Hedefim 2'nci yarıda sakatlanmayıp her şeyi iyi yaparak takımıma yardım etmek" dedi.

"TUDOR'A TEŞEKKÜR EDERİM"

Fatih Terim ve Igor Tudor hakkında da konuşan Tolga, "Her hocanın farklı bir düşüncesi var. Biri daha çok koşturur, biri ise daha çok futbol oynatır. Her hocanın farklı bir düşüncesi var. Futbolda bazen her şey iyi gider, bazen kötü gider. Kötü giderken her zaman sorumlu hoca olur. Futbol bu, normal tabii ki. Emekleri için Tudor'a çok teşekkür ediyorum. Anlaşacağı yeni takımında da başarılar diliyorum. Fatih Terim'in nasıl bir futbol adamı olduğunu ve nasıl futbol oynattığını bütün futbol dünyası biliyor. Takım olarak kendimizi maçlara iyi hazırlamalıyız. Fatih hocayı herkes biliyor zaten. Umarım her şey iyi gider ve ikinci yarıya iyi başlarız" şeklinde konuştu.

"CENK ÇOK İYİ BİR OYUNCU"

Tolga Ciğerci, Everton'a transfer olan Cenk Tosun için ise, "Cenk Tosun çok iyi bir oyuncu ve Beşiktaş'ta nasıl bir golcü olduğunu gösterdi. Cenk'e Everton'da bol şans diliyorum. Umarım Cenk, Everton'da çok gol atar ve daha güzel yerlere gelir" diye konuştu.

"ARDA AĞABEY BÜYÜK BİR FUTBOLCU"

Arda Turan'ın Medipol Başakşehir'e transferini değerlendiren Tolga, "Arda ağabey çok büyük bir futbolcu ve Barcelona'da futbol oynamış bir isim. Şimdi Türkiye'ye döndü ve kendisine başarılar diliyorum. Sakatlanmadığı sürece gerisi kendiliğinden gelir" dedi.

"FENERBAHÇE'YE GOL ATMAK MÜKEMMEL OLUR"

Borussia Monchengladbach formasıyla Fenerbahçe'ye gol atan Tolga, "Fenerbahçe'ye Kadıköy'de Galatasaray formasıyla da gol atabilirsem benim için mükemmel olur. Ama Kadıköy'de başarılı olursak ve 3 puanı alırsak bizim için çok daha güzel olur. Zaten orada hedefimiz 3 puanla dönmek" açıklamasını yaptı.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 11:44
  1. Galatasaray Haberleri
  2. Galatasaray
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hiç gitmediği İstanbul'da plakasına 48 kez ceza kesildi
    1. Hiç gitmediği İstanbul'da plakasına 48..
    2. Bir çılgın proje daha! 10 milyar..
    3. Tolga'dan Terim ve Tudor kıyaslaması!
    4. Volkan Demirel patladı! "Trabzon'u..
    5. Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı..
    6. 'Ruhunu köpeklere satmış' sözünün..
    7. e-Devlet'te hedef 40 milyon kullanıcı
    8. 25 yıllık veznecinin akıl almaz hatası!
    9. Terör örgütü TSK'ya direnecekmiş.....
    10. İstanbul'a kar neden yağmadı? İşte..
    11. Diyarbakır'daki çatışmanın görüntüleri..
    12. AK Parti - MHP ittifakında sıcak gelişme
    13. Gökdeniz'e iki sürpriz teklif birden!
    14. Detaylar ortaya çıktı, 149 hedefe..
    15. Loic Remy'den Galatasaray açıklaması!
    16. MHP liderinden CHP'ye: Sonunuz yakındır
    17. Yerli piyade tüfeği için seri üretime..
    18. O partinin yeni umudu Nevşin Mengü
    19. PKK'nın sözde komutanı kaçarken..
    20. Karaman’da polis, silahlı gaspçıları..
    Mete Yarar'dan dikkat çeken açıklamalar: Erdoğan'ın o sözü...
    Mete Yarar'dan dikkat çeken açıklamalar: Erdoğan'ın o sözü...
    Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
    ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
    Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...
    Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...
    Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı
    Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu
    Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu
    ÖSO yetkilisi Erdoğan'ın sözleri sonrası...
    ÖSO yetkilisi Erdoğan'ın sözleri sonrası...