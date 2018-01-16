Tolga'dan Terim ve Tudor kıyaslaması!

İlk olarak Antalya kampını değerlendiren Tolga Ciğerci, "Benim için her şey çok iyi geçiyor. Takım olarak da her şey çok iyi gidiyor. Kendimizi maçlara iyi hazırlıyoruz. Sezona iyi bir başlangıç yapacağız" açıklamasını yaptı.

Sakatlığının geçtiğini ve şu an sağlık durumumun iyi olduğunu belirten Tolga, "Çok iyiyim. Formum yerinde. Çok çalıştım. Hedefim 2'nci yarıda sakatlanmayıp her şeyi iyi yaparak takımıma yardım etmek" dedi.

"TUDOR'A TEŞEKKÜR EDERİM"

Fatih Terim ve Igor Tudor hakkında da konuşan Tolga, "Her hocanın farklı bir düşüncesi var. Biri daha çok koşturur, biri ise daha çok futbol oynatır. Her hocanın farklı bir düşüncesi var. Futbolda bazen her şey iyi gider, bazen kötü gider. Kötü giderken her zaman sorumlu hoca olur. Futbol bu, normal tabii ki. Emekleri için Tudor'a çok teşekkür ediyorum. Anlaşacağı yeni takımında da başarılar diliyorum. Fatih Terim'in nasıl bir futbol adamı olduğunu ve nasıl futbol oynattığını bütün futbol dünyası biliyor. Takım olarak kendimizi maçlara iyi hazırlamalıyız. Fatih hocayı herkes biliyor zaten. Umarım her şey iyi gider ve ikinci yarıya iyi başlarız" şeklinde konuştu.

"CENK ÇOK İYİ BİR OYUNCU"

Tolga Ciğerci, Everton'a transfer olan Cenk Tosun için ise, "Cenk Tosun çok iyi bir oyuncu ve Beşiktaş'ta nasıl bir golcü olduğunu gösterdi. Cenk'e Everton'da bol şans diliyorum. Umarım Cenk, Everton'da çok gol atar ve daha güzel yerlere gelir" diye konuştu.

"ARDA AĞABEY BÜYÜK BİR FUTBOLCU"

Arda Turan'ın Medipol Başakşehir'e transferini değerlendiren Tolga, "Arda ağabey çok büyük bir futbolcu ve Barcelona'da futbol oynamış bir isim. Şimdi Türkiye'ye döndü ve kendisine başarılar diliyorum. Sakatlanmadığı sürece gerisi kendiliğinden gelir" dedi.

"FENERBAHÇE'YE GOL ATMAK MÜKEMMEL OLUR"

Borussia Monchengladbach formasıyla Fenerbahçe'ye gol atan Tolga, "Fenerbahçe'ye Kadıköy'de Galatasaray formasıyla da gol atabilirsem benim için mükemmel olur. Ama Kadıköy'de başarılı olursak ve 3 puanı alırsak bizim için çok daha güzel olur. Zaten orada hedefimiz 3 puanla dönmek" açıklamasını yaptı.