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Tolga Zengin'e müthiş teklif!

Beşiktaş'ın kaptanı Tolga Zengin'e İngiltere Premier League ekiplerinden West Bromwich Albion'ın talip olduğu iddia edildi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 16:18
Tolga Zengin'e müthiş teklif!

Beşiktaş’ın deneyimli kalecisi ve kaptanı Tolga Zengin’e İngiltere Premier League ekiplerinden West Bromwich Albion talip oldu. İngiliz TalkSport radyosu bir süredir Diego Lopez’in peşinde olan ekibin, Beşiktaş’ın deplasmanda oynadığı RB Leipzig maçından sonra Tolga’ya talip olduğunu iddia etti.

Bir süredir Josef ve Okay Yokuşlu’yu da takip eden West Bromwich Albion’ın Tolga Zengin’i renklerine bağlamak için siyah-beyazlılarla görüşmelere başlaması bekleniyor. Tolga, 2013-2014 sezonunun başından beri Beşiktaş forması giyiyor. Tolga siyah-beyazlı formayı 115 kez terletti.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 16:18
  1. Tolga Zengin
  2. İngiltere Premier League
  3. West Bromwich Albion
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