Tokyo'da yeşeren bir 'Buğday'

Peki Semih Kaplanoğlu Kimdir?

Semih Kaplanoğlu'nun adını hafızalarımıza kazıyan üçleme yumurta, süt, bal filmleridir. Semih Kaplanoğlu az şey söyleyerek bu kadar fazla şey anlatabilen bir senaristtir.

Gerçek sanatın tüm dünyada kabul görüp para ettiğini ıspatlayabilen bir yönetmendir.Yumurta filmi altın portakalda en iyi filmi aldığı üçlemedir.Bal filmi Berlin'de altın ayı ödülünü almıştır.



Semih Kaplanoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği, "Buğday" filmi, festival yolculuğuna Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam ediyor. Dünya prömiyerini 23. Saraybosna Film Festivali'nde yaptıktan sonra; Köln, Adana,Sao Paulo ve Londra film festivallerinde seyirci tarafından büyük ilgiyle izlenen film, bu kez Asya kıtasının en önemli festivali olan Tokyo Uluslararası Film Festivali Ana Yarışması'nda gösterime sunulacak. Buğday'ın aynı zamanda Asya prömiyerinin gerçekleşeceği festival 4 Kasım'a kadar devam edecek. Filmin Asya prömiyeri, yönetmen Kaplanoğlu ve başrol oyuncusu Jean- Marc Barr'ın katılımıyla yarın 10.30'da EX Theater Roppongi'de gerçekleştirilecek. Kaplanoğlu ile 2010 Berlin Film Festivali Altın Ayı ödüllü filmi "Bal" ile Japonya'da vizyona girdiğinde tanışan Japon izleyici, "Buğday"ı da merakla bekliyor. Filmin 30 Ekim Pazartesi günü yapılacak ikinci gösteriminin biletleri, Londra Film Festivali'nde de olduğu gibi şimdiden tükendi. İngilizce ve siyah beyaz çekilen "Buğday," insanoğlunun yaptığı genetik araştırmalar ve iklim döngüsüne verdiği zarar nedeniyle bitki ve hayvan soyunun tükendiği; dünyanın korunaklı şehirler ve ölü topraklar olarak ikiye ayrıldığı bir dönemde geçen distopik (anti-ütopik) bir yapım. Çekimleri Türkiye'de, ABD'de ve Almanya'da gerçekleştirilen filmin başrollerinde Jean-Marc Barr, Ermin Bravo, Grigory Dobrygin ve Cristina Flutur yer alıyor. Buğday, Türkiye'de 24 Kasım'da vizyona girecek.

Latif Bozdoğan

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