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Tokyo'da Türk kebapçılara şok gözaltı!

Tokyo’da kebap dükkanında çalışan iki Türk yoldan geçenleri çevirip dükkana sokmaya çalıştıkları için gözaltına alındı

25 Haziran 2017 Pazar 09:12
Tokyo'da Türk kebapçılara şok gözaltı!

Japonya’nın başkenti Tokyo’da bulunan Kader Kebap dükkanında çalışan iki Türk yoldan geçenleri rahatsız ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Tokyo basınında yer alan haberlere göre Roppongi semtindeki kebapçının çalışanları hakkında iki ay içinde 27 şikâyet başvurusu üzerine polis harekete geçti. 24 yaşındaki Mehmet Isi ve 20 yaşındaki kardeşi Cengiz Isi gözaltına alındı. 

Bir sokakta 3 kebapçı

Tokyo polisi iki Türk vatandaşının eğlence ve yiyecek işyerlerini düzenleyen kanunda bulunan ‘Rüzgarı Engelleme Yasası’ çerçevesinde gözaltına alındığını bildirdi. Sankei Shimbun gazetesi kebapçı çalışanlarının yoldan geçenlerin önlerini kestikleri ve onları kolundan tutarak dükkana sokmaya çalıştığını yazdı. Aynı sokakta 3 kebap dükkanı olduğu ve aralarında rekabet bulunduğu belirtilirken gözaltına alınan Türk vatandaşları ise haklarındaki suçlamaları reddetti. 
 

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 09:12
  1. Tokyo
  2. Japonya
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