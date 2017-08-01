Tokmak ailesinin acılı günü

GazeteciHüseyin Tokmak’ın kardeşi Ramazan Tokmak (57) gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Geçirdiği kalp krizi sonucu Balıkesir Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Ramazan Tokmak, Zağnos Paşa Caminde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Çınarlıdere mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Tokmak ailesini bu acılı gününde Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Sagay ve çok sayıda basın mensubu yalnız bırakmadı.