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TOKİ’nin Kayabaşı’nda yapacağı Kayapark’ın ihale tarihi belli oldu

TOKİ tarafından İstanbul Kayabaşı’nda 1,5 milyon metrekare alanda yapılacak devası parkın birinci etabı için 7 Eylül 2017 tarihinde ihale yapılacağı açıklandı.

23 Temmuz 2017 Pazar 18:37
TOKİ’nin Kayabaşı’nda yapacağı Kayapark’ın ihale tarihi belli oldu

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul Kayabaşı’nda 1,5 milyon metrekare alanda yapılacak devası parkın, birinci etabı için 7 Eylül 2017 tarihinde ihale yapılacağı açıklandı. TOKİ Başkanı Ergün Turan, İstanbul’u 1,5 milyon metrekare büyüklüğünde bir yeşil alana kavuşturacaklarını vurgulayarak, “Kayaşehir’e yapacağımız parkın büyüklüğü, İstanbul’daki en büyük korunun 4 katı büyüklüğünde olacak. İstanbul’daki en büyük korunun 420 bin metrekare olduğu düşünüldüğünde Kayaşehir’deki bölge parkının ne kadar büyük olduğu anlaşılır” dedi.

Birinci etap ihalesi 7 Eylül’de

Alt yapı hazırlıklarını ve projeyi tasarladıklarını söyleyen Turan, “Kayaşehir vadisinde kurulacak yeşil alan 5,5 kilometre uzunluğunda ve yaklaşık 3 kilometre eninde olacak. Kayaşehir merkezinden Fenertepe’ye doğru uzanacak sahada; koru alanları, parklar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, dinlenme ve piknik alanları ile vatandaşların birincil ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal tesisler olacak” açıklamasında bulundu.

Devasa parkı dört etap halinde bitireceklerini belirten Turan, 338 bin 803 metrekareden oluşan birinci etap için 7 Eylül’de ihaleye çıkacaklarını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

“İstanbul ve Kayaşehir’i yeşille buluşturacak parkımızı dört etap halinde bitireceğiz. 7 Eylül’de ihalesini yapacağımız birinci etabın içerisinde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu sosyal alanlar olacak. Proje içerisinde konser, sergi ve festivallerin düzenleneceği dört adet etkinlik platformu olacak,amfi tiyatro, renk, koku, ses ve tıbbi bitkiler bahçeleri, toplam 3 bin 250 metrekare olmak üzere iki adet biyolojik gölet olacak” şeklinde konuştu.

Proje ile burada yaşayan insanların yeşil alanla daha çok buluşacağına vurgu yapan Turan, birinci etap içerisinde piknik alanları, özel temalı çocuk oyun alanları, dört etap boyunca devam edecek bisiklet ve yürüyüş yollarının olacağını söyledi. Birinci etap içerisinde ayrıca; restoranlar ve kafeler, 11 adet asma köprü, seyir terasları ve otopark da yer alacak.

Vatandaşların yeşil ile iç içe bir alanda sosyal yaşamlarını sürdüreceklerini söyleyen Turan, “Birinci etapta 73 farklı tipte bitki olacak. Toplam 224 bin 601 metrekarelik çim alanı, 4 bin 500 yapraklı ağaç, 2 bin 600 ibreli ağaç, 85 bin 500 çalı, 5 bin 900 otsu bitki ve 57 bin 250 adet yer örtücü bitki olacaktır” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 18:37
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