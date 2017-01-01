TOKİ'nin indirim kampanyası 21 Ağustos'ta başlıyor

Toplu konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının yararlanacağı indirim kampanyasını 21 Ağustos'ta başlatacak.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için indirim kampanyası düzenlendiğini söyledi.

İndirim kampanyasının tarihinin ve koşullarının belirlendiğini belirten Turan, kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 21 Ağustos-29 Eylül tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini aktardı.

Turan, "Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak." dedi.

VADESİ 12 AY VE DAHA AZ KALAN PROJELER KAMPANYAYA DAHİL DEĞİL

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerektiğini vurgulayan Turan, "Kampanyamızdan, satışları 2015 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2015 yılı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlanacak. Vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerimiz indirim kampanyasına dahil edilmemiştir." ifadelerini kullandı.

Kampanyaların belirli prosedürlere ve vatandaşların durumuna göre yapıldığını dile getiren Turan, yaz aylarında indirim kampanyası yaptıklarında birçok vatandaşın köyünde veya tatilde olduğunu, onun için indirim kampanyasını eylül ayında yaptıklarını söyledi.

Turan, geçen yıl borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik indirim kampanyasından 17 bin kişinin faydalandığını kaydederek, "817 milyon lira borç kapatıldı. Bu paranın yaklaşık 513 milyon lirası kredi kullanılmadan 'yastık altı parası' diye tabir edilen paradan getirilip ödendi." diye konuştu.

TOKİ Başkanı Turan ayrıca, kampanya kapsamındaki konut alıcılarının borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak istemeleri halinde gayrimenkul satış sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabileceklerini de vurguladı.