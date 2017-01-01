TOKİ'nin indirim kampanyası 21 Ağustos'ta başlıyor

TOKİ, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının  yararlanacağı indirim kampanyasını 21 Ağustos'ta başlatacak. TOKİ Başkanı Turan "Kampanyamızdan, satışları 2015 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve  geri ödeme taksiti 2015 yılı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri  sahipleri yararlanacak. Vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerimiz indirim  kampanyasına dahil edilmemiştir" dedi.

Toplu konut İdaresi (TOKİ)  Başkanlığı, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri  alıcılarının yararlanacağı indirim kampanyasını 21 Ağustos'ta başlatacak.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, borcunu  erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun  talep nedeniyle geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için indirim kampanyası  düzenlendiğini söyledi.

İndirim kampanyasının tarihinin ve koşullarının belirlendiğini  belirten Turan, kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 21  Ağustos-29 Eylül tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini  aktardı.

Turan, "Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru  tarihine kadar başvurularını yapması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak borç  kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak."  dedi.

VADESİ 12 AY VE DAHA AZ KALAN PROJELER KAMPANYAYA DAHİL DEĞİL

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri  alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat,  emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerektiğini vurgulayan  Turan, "Kampanyamızdan, satışları 2015 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve  geri ödeme taksiti 2015 yılı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri  sahipleri yararlanacak. Vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerimiz indirim  kampanyasına dahil edilmemiştir." ifadelerini kullandı.

Kampanyaların belirli prosedürlere ve vatandaşların durumuna göre  yapıldığını dile getiren Turan, yaz aylarında indirim kampanyası yaptıklarında  birçok vatandaşın köyünde veya tatilde olduğunu, onun için indirim kampanyasını  eylül ayında yaptıklarını söyledi.

Turan, geçen yıl borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve  iş yeri alıcılarına yönelik indirim kampanyasından 17 bin kişinin faydalandığını  kaydederek, "817 milyon lira borç kapatıldı. Bu paranın yaklaşık 513 milyon  lirası kredi kullanılmadan 'yastık altı parası' diye tabir edilen paradan  getirilip ödendi." diye konuştu.

TOKİ Başkanı Turan ayrıca, kampanya kapsamındaki konut alıcılarının  borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak istemeleri halinde  gayrimenkul satış sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut  kredisi kullanabileceklerini de vurguladı.

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