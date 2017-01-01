TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye konut fırsatı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nin Ankara Mamak 3. Etap 2. Bölge’de inşa ettiği konutlar için başvurular başladı.



Gülseren Mahallesi’nde yer alan konutlar için 4 Ağustos tarihine kadar Halk Bankası’nın Ankara şubelerine başvurmak gerekiyor.



Projede satışa çıkan konutlardan 8’i 1+1, 177’si 2+1, 64’ü 3+1 ve 24’ü 4+1 planında.



İŞTE DAİRE FİYATLARI



TOKİ’nin Ankara’daki konutlarında daire fiyatları 79 bin TL’den başlıyor 296 bin TL’yekadar çıkıyor.



Projede satışa çıkan 8 adet 1+1 daire var. Bu dairelerin en ucuzunu 9 bin 473 TL peşin, 386 TL taksitle 180 ay vadeyle almak mümkün. Bu dairelerin büyüklükleri net 36 metrekare.



Projede satışa çıkan 177 adet 2+1 daire bulunuyor. Bu dairelerin en ucuzu ise 14 bin 403 TL peşin, 587 TL taksitle 180 ay vadeyle alınabiliyor. Bu dairelerin büyüklükleri ise net 58-69 metrekare arasında değişiyor.



6 AYDA BİR ARTIYOR



1+1 ve 2+1 dairelerin taksitleri her 6 ayda bir kez memur maaş zammı, ÜFE veya TÜFE’den hangisi düşük ise o oranda artırılıyor.



Projede satışa çıkan 64 adet 3+1 daire var. Bu dairelerin en ucuzunu 52 bin 442 TL peşin, 1311 TL taksitle 120 ay vadeyle almak mümkün. Bu dairelerin büyüklükleri net 98-110 metrekare arasında değişiyor.



Projede satışa çıkan 24 adet 4+1 daire bulunuyor. Bu dairelerin en ucuzu ise 70 bin 389 TL peşin, 1760 TL taksitle 120 ay vadeyle alınabiliyor. Bu dairelerin büyüklükleri ise net 135 metrekare.