TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye konut fırsatı
TOKİ'nin Ankara Mamak'ta hayata geçirdiği projede başvurular başladı. 1+1'den 4+1'e kadar daire tiplerinin yer aldığı projede fiyatlar 79 bin TL'den başlıyor.
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nin Ankara Mamak 3. Etap 2. Bölge’de inşa ettiği konutlar için başvurular başladı.
Gülseren Mahallesi’nde yer alan konutlar için 4 Ağustos tarihine kadar Halk Bankası’nın Ankara şubelerine başvurmak gerekiyor.
Projede satışa çıkan konutlardan 8’i 1+1, 177’si 2+1, 64’ü 3+1 ve 24’ü 4+1 planında.
İŞTE DAİRE FİYATLARI
TOKİ’nin Ankara’daki konutlarında daire fiyatları 79 bin TL’den başlıyor 296 bin TL’yekadar çıkıyor.
Projede satışa çıkan 8 adet 1+1 daire var. Bu dairelerin en ucuzunu 9 bin 473 TL peşin, 386 TL taksitle 180 ay vadeyle almak mümkün. Bu dairelerin büyüklükleri net 36 metrekare.
Projede satışa çıkan 177 adet 2+1 daire bulunuyor. Bu dairelerin en ucuzu ise 14 bin 403 TL peşin, 587 TL taksitle 180 ay vadeyle alınabiliyor. Bu dairelerin büyüklükleri ise net 58-69 metrekare arasında değişiyor.
6 AYDA BİR ARTIYOR
1+1 ve 2+1 dairelerin taksitleri her 6 ayda bir kez memur maaş zammı, ÜFE veya TÜFE’den hangisi düşük ise o oranda artırılıyor.
Projede satışa çıkan 64 adet 3+1 daire var. Bu dairelerin en ucuzunu 52 bin 442 TL peşin, 1311 TL taksitle 120 ay vadeyle almak mümkün. Bu dairelerin büyüklükleri net 98-110 metrekare arasında değişiyor.
Projede satışa çıkan 24 adet 4+1 daire bulunuyor. Bu dairelerin en ucuzu ise 70 bin 389 TL peşin, 1760 TL taksitle 120 ay vadeyle alınabiliyor. Bu dairelerin büyüklükleri ise net 135 metrekare.