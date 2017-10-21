TOKİ'den İstanbullulara müjde: 3-5 bin konut yapacağız

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, "Ürettiğimiz bütün konutları bazı yerlerde 20 katı müracaatla satıyoruz. Dolayısıyla sosyal konutta gelecek dönemde de bir sıkıntı görmüyoruz... Biz sosyal konut üretimi yapan yegane kuruluşuz." dedi.



AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Ergün Turan, Anadolu'da konut sahibi olmak isteyen vatandaşların çoğunu konut sahibi yaptıklarını söyledi.



Konut satışlarında artışın sürdüğüne işaret eden Turan, "TOKİ'nin satışlarında ise hiçbir sorun yok. Ürettiğimiz bütün konutları bazı yerde 3-5 katı bazı yerlerde 20 katı müracaatla satıyoruz. Dolayısıyla sosyal konutta gelecek dönemde de bir sıkıntı görmüyoruz. Belli fiyat aralıklarındaki konutlarda sorun olabilir. Onları da piyasa kendisi regüle ediyor." diye konuştu.



Turan, Maliye Bakanlığı'nın KDV indirimiyle sektöre çok önemli bir avantaj sağladığını aktararak, "Sektöre önemli bir ivme kazandırdı. Devam etmesini biz de arzu ederiz. İstihdama direkt etki eden bir sektör... Onun için inşallah değerlendirilir, biz de bekliyoruz. İndirim olursa sektöre ciddi bir avantaj sağlar. Talebin devam etmesi sektöre güç verir." değerlendirmesinde bulundu.



Kayabaşı'nda ilk başta dar gelirli sonrasında yüksek gelir grubu için konut üretimi yaptıklarını anımsatan Turan, şunları kaydetti:



"Şimdi de orta gelir grubuna konut yaptık. Piyasa fiyatıyla satış fiyatlarımız arasında çok büyük farklar yok. Onun için orta gelir grubunu hedefledik. Bölgede bugün sattığımız konutlara 20 katı müracaat var. Demek ki biz pahalıya satmıyoruz. Pahalıya satmış olsak o kadar müracaat olmaz. Kayabaşı'nda eskiden kimse konut almak istemiyordu. İlk yapılan konutlar çok zor satıldı. Ancak şimdi Kayabaşı, İstanbul'un hem 3. Havalimanına hem otoyollarına hem sanayi bölgesine en yakın yerleşim yerlerinden bir tanesi. İçinde çok büyük 2 tane park, şehir hastanesi yapılıyor. Dolayısıyla Başakşehir-Kayaşehir aksı daha da gelişecektir."

"İSTANBUL'DA ALT GELİR GRUBU İÇİN SOSYAL KONUT ÜRETİMİNDE SORUN YAŞIYORUZ"



TOKİ Başkanı Turan, yılda 65 bin adetlik sosyal konut üretip sattıklarını ve ödeme planlarının çok uzun vadelere yayılması nedeniyle yeni bir kampanya düşünmediklerini dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Özellikle Anadolu'da konut üretmeye çalışıyoruz ki büyük şehirlere göçü de engelleyelim. İnsanın bir şehirde konutu olursa o şehirde aidiyeti olur. İnsanları İstanbul, Ankara, İzmir'e gelmeden önce kendi şehirlerinde konut sahibi yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla onda başarılı olursak insanlar büyükşehirlere gelmek zorunda kalmazlar. Son 3 yılda Anadolu'da çok ciddi konut yapıyoruz. Artık İstanbul'da çok ucuz konut olmaz. Biz sosyal konut üretimi yapan yegane kuruluşuz."

65 BİN KONUTTAN 3-5 BİN TANESİ İSTANBUL'DA OLACAK



Silivri'de bir arazi ürettiklerini ve orada sosyal konut yapmaya başlayacaklarını anımsatan Turan, "Tuzla'da bir arazi ürettik orada da başlıyoruz. Şehir merkezlerinde kalan yerlerde satılan konutu birisi kurada çektikten sonra 150 bin liralık konut 400 bin lira oluyor. Yani kura çekip daire sahibi olmuyor, kura çekip 200-250 bin lira para sahibi oluyor. İstanbul gibi arazi üretiminin çok zor olduğu yerlerde alt gelir grubu için sosyal konut üretiminde sorun yaşıyoruz." şeklinde konuştu.



Turan, "Bu yıl da 60-65 bin konut yapacaksak bu konutların finansmanını sağlayacak iş yapmamız lazım. Bu da yaklaşık 10-12 milyar liralık bütçe ve yüzde 10-15 civarı artış demek.Bu 60-65 bin konutun 3-5 bin tanesi İstanbul'da olacak. Tuzla'da arazi geliştiriyoruz. Kayabaşı bölgesi olacak. Bir de Silivri'de kamulaştırarak aldığımız arazide inşa edeceğiz." bilgisini verdi.



Turan, Suriye sınırındaki duvarın hemen hemen bitme aşamasına geldiğinin altını çizerek, "Yüzde 90-95'ini yoluyla beraber teslim ettik. Kalan yüzdelik kesim askeri birliklerle doğru orantıda. Askeri açıdan sakıncalı alanlar da fırsat verildiğinde kapanacak. Yapılan en önemli işlerden biri Hakkari-Yüksekova, Şırnak-Merkez, Şırnak-Cizre, Şırnak-İdil, Şırnak-Silopi, Mardin-Nusaybin'de çok hızlı bir şekilde 24 bin konut inşa ediyoruz." yorumunu yaptı.



TOKİ'nin kalitede başka bir aşamaya geçtiğinin altını çizen Turan, "Düne göre daha kaliteli konutlar üretiyoruz. Sürekli geliştiriyoruz. Malzeme seçimlerinde tavizimiz yok. TOKİ'ye mal satmak, ürün geliştirmek artık bir referans haline geldi. Göreceksiniz birkaç yıl içinde TOKİ için kalitesizlik anlamı taşıyan herşey kalite anlamında konuşulacak." değerlendirmesinde bulundu.