TOKİ'den ev almak isteyenlere büyük müjde

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ), inşa ettiği 8500 konut, 20 yıla varan vade ve 185 liradan başlayan taksitlerle alıcı bekliyor. İşte detaylar...

55 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Türkiye'nin farklı noktalarında konut yapmaya devam eden TOKİ, bu yıl özellikle dar gelir grubuna odaklanmış durumda. Birçok ilde satışa çıkan TOKİ, 185 liradan başlayan taksitlerle ev satıyor. Ev fiyatları 55 bin 681 liradan başlıyor. Satışa sunulan konut adedi 8500'ü geçiyor. Emekli, alt gelir grubu dahil tüm kesimlere hitap eden konutlar 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 şeklinde.

PEŞİNAT 10 BİN LİRA

Satışa sunulan konutlar için Halkbank ve Ziraat Bankası'na başvuru yapmak gerekiyor. Satış işlemleri bu bankalardan yapılacak. Başvurunun hangi bankaya yapılacağı konutun özelliğine ve bulunduğu ile göre değişiyor. Peşinat olarak konut değerinin en az yüzde 10'u kadar para alınıyor. Alt gelir grubuna yönelik daireler için ödenecek peşinat 10 bin liradan başlıyor

HİÇ EVİ OLMAYACAK

TOKİ'nin dar gelirliler için ürettiği konutlara başvurabilmek için öncelikle kendisi, eş ve velayeti altındaki çocukları üzerine kayıtlı ev olmaması gerekiyor. İkinci olarak daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olmak ile başvuranın 18 yaşını doldurmuş olması koşulu aranıyor. Ev alınacak ilde 3 yıl ikamet şartı var

DAR GELİRLİ İÇİN ÖRNEK HESAPLAMA

Örneğin; Ankara Mamak Gülseren Mahallesi 3. Etap 2. Bölge'den alt gelir grubu olarak ev almak isteyenler 1+1 daire almak isterse 83 bin 437 lira ödeyecek. 10 bin lira peşinat verenler kalan parayı 180 ay (15 yıl vadeyle) ödeyebilecek. Bunun aylık taksidi 408 lira. Eğer 20 bin lira peşin ödenirse 20 yıla kadar vade ve 264 liradan başlayan taksitle ev alınabilecek.