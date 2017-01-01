TOKİ’den Elazığ’a 991 milyon liralık yatırım

Elazığ Cumhuriyet Mahallesinde inşasına başlanan 277 konutluk kentsel dönüşüm projesin alanı inceleyen Turan, kentsel dönüşüm projesinin en kısa sürede tamamlanacağı söyledi. Dönüşüm alanlarındaki sağlıksız çevrelerde, sosyal tesis ve yaşam alanları da oluşturduklarını da vurgulayan Turan, “Kentsel dönüşümde “İnsanı odağa alan, sosyal bütünleşmeyi, yerel kalkınmayı, tarihi ve kültürel mirası korumayı gözeten bütünleşik bir yaklaşım” esas alıyoruz. 58 milyon metrekarelik alanda kentsel dönüşüm çalışması yapıyoruz. Bu kapsamda geliştirilen ve 70 bini tamamlanmış olan 286 bin 500 konutluk 233 kentsel dönüşüm projemiz hızla ilerliyor. Burada ki kentsel dönüşüm projemiz de vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir yaşam alanı olacak” açıklamasında bulundu.

Elazığ Merkezde inşası yüzde 40 seviyesine ulaşan 363 konutluk projeyi de inceleyen Ergün Turan, “Elazığlı vatandaşlarımızın konut ihtiyacını karşılamak çalışıyoruz. Bugüne kadar Elazığ ilimizde 8 bin 659 konutun yapımına başladık. Bu konutlarımızın 8 bin 19’unu tamamladık” dedi.

Elazığ şantiyeleri incelemeleri kapsamında son alarak inşası hızla devam eden Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası’nda incelemelerde bulunan Turan, idarenin konut üretimin yanında kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu binaları da inşa ettiğini söyledi.

Elazığ’da bugüne kadar 44 şantiyede 8 bin 659 konutun yapımına başladıklarını belirten Turan, “Elazığ ilimizde 3 hastane, 2 kütüphane, 8 cami, 6 ticaret merkezi, 5 ilkokul ve 4 lise olmak üzere toplam 991 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdik” açıklamasında bulundu.