TOKİ'den Doğu ve Güneydoğu'da 137 bin anahtar teslimi

Toplu Konut İdaresince (TOKİ), Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde inşasına başlanan 176 bin 329 konutun 137 bin 94'ü tamamlandı. Yatırımlar içerisinde 62 hastane, 298 okul, 9 kütüphane, 178 cami, 6 sevgi evi, 4 spor salonu, 17 sağlık ocağı, ticaretin gelişmesi ve bölgelerde ekonomik canlılığı artırmak için 196 ticaret merkezi inşa edildi.