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TOKİ’den 24 ilde arsa satışı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 24 ilde 135 arsayı açık artırma ile satışa çıkarıyor.

25 Ocak 2018 Perşembe 11:06
TOKİ’den 24 ilde arsa satışı

Satışa konu olan arsaların bulunduğu iller; Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bitlis, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Giresun, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Uşak, Van olarak sıralandı. Toplam 1 milyon 152 bin 993 metrekare büyüklüğe sahip olan arsaların üzerinde konut, ticaret, sanayi, sosyo-kültürel tesis, merkezi iş yeri, çarşı, iş ve alışveriş merkezleri, konaklama tesisi, özel kreş, özel eğitim, özel sağlık, konut dışı kentsel çalışma, kentsel dönüşüm, akaryakıt istasyonu gibi yapılar inşa edilebilecek. Arsaların özelikleri ve alım şartları konusunda TOKİ’nin resmi web sayfasında detaylı açıklama yapıldı. 51 bin lira düzeyinden başlayan arsaların bir kısmı için yüzde 50 peşin 12 vade avantajı sağlanıyor. 30 Ocak 2018 tarihinde saat 13:30’da müzayede yöntemiyle satılması planlanan TOKİ arsaları için alıcı adaylarının TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda bulunmaları gerekiyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 11:06
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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