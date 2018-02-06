TOKİ'de 600 bin TL BIST'te 400 bin TL

Karadağ yaptığı açıklamada, Türkiye’de bireysel küçük yatırımcıların borsadan uzak durma sebeplerini anlattı. İnsanların bazı hususlarda çekindiğine işaret eden Karadağ, “Örneğin müteahhidin ve TOKİ’nin 600 bin liraya sattığı daire borsada 400 bin lira. Buna rağmen insanlar çekiniyor. Gerçekten konut mu, tapu verilecek mi, sanal bir şey mi, anlayamıyorlar” diye konuştu.

Karadağ, Borsa İstanbul aracılığıyla konutları doğrudan tüketiciye sunduklarını vurgulayarak, “Gerçekten tapu vereceğiz. Hatta bürokratik süreçleri azaltacağız, adresine tapusunu göndereceğiz. Şahıs bazında gayrimenkul sertifikası yatırımı yapanlar yeterli sertifikayı topladıklarında, konutu ister oturmak için kullanabilecek, isterse tapuyu almadan sertifikasını satarak kazancını realize edebilecek. Bu çok güzel bir yatırım. 600 bin liralık konutu 400 bin liraya satıyoruz, inandıramıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Karadağ, küçük yatırımcıları sermaye piyasalarına teşvik etmek için hem halka açık şirket hisselerini yaygınlaştırıcı hem de teşvik edici yeni uygulamalar yapacaklarının altını çizerek, nitelikli şirketlerin halka arzına bireysel yatırımcının ilgi gösterdiğini bildirdi. Trabzon Limanı işletmeciliğinin halka arzında hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılardan 6 kata kadar fazla talep geldiğini hatırlatan Karadağ, şunları kaydetti:

“Geçen sene kasım ayından itibaren BIST100 endeksi yüzde 47 getiri sağladı. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir getiri yok. ‘BIST100, BIST30 endeksi çok düşük, çok ciddi kazanç var, yatırım yapın’ dedim. Şu an da aynı, BIST100 ve BIST30’da işlem gören hisse senetlerine yatırım yapabilirler.

Halen önümüzde çok ciddi pozitif bir ralli var. Borsamız önümüzdeki dönemde yine ciddi getiri vadedecek. Yurt dışı yatırımcı o kadar analizlerle yatırım yapıyor, hala ben rakamlara bakıyorum ve pozitifte sürekli. Ocakta çok ciddi anlamda yurt dışı giriş oldu, bu şubatta da devam edecek. Yerli yatırımcılarımızı da davet ediyoruz.”

İFM İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İstanbul’u uluslararası finans merkezi yapmak üzere yasal alt yapı, yeni ilave ürünler, teşvikler ve ilave mekanlar üretme konusunda çalışmaların devam ettiğini vurgulayan BIST Başkanı Himmet Karadağ, “Bu anlamda uluslararası örnekleri, Londra Finans Merkezi dahil analiz ediyoruz. Onların iyi sentezlenmiş örnekleri de İstanbul’da olacak inşallah” dedi.