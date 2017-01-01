TOKİ, Tarımköy projeleriyle köylülere destek oluyor

TOKİ Başkanı Ergün Turan, köyden kente göç sonucu oluşan çarpık kentleşmenin Türkiye'nin en önemli sorunlarından olduğunu söyledi.

Kırsalda yaşayan vatandaşlara cazip yaşam alanları sunmak için Tarımköy projelerini uyguladıklarını belirten Turan, "Bugüne kadar Tarımköy uygulaması kapsamında 5 bin 747 konut yaptık. Projelerimiz kapsamında vatandaşlara tarıma elverişli arazi tahsis edilirken dağınık durumdaki yerleşim yerleri bir araya toplanıyor ve yerel mimari doku korunarak yenileniyor." diye konuştu.

Vatandaşlara sosyal tesisleri ve altyapısıyla hazır, modern bir köyde yaşama imkanı sunduklarına dikkati çeken Turan, "Hem barınma ihtiyacının sağlanması hem de ekonomik anlamda gelişim ile göç sorununa karşı Tarımköy uygulamaları alternatif bir önlem oluyor." ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar'a 100 konutluk Tarımköy projesi

Turan, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde uygulanacak 100 konutluk Tarımköy projesinin ihalesini yaptıklarını anlattı.

Konutların yöreye özgün inşa edileceğini, otoparkın ve ticaret alanının da bulunacağını dile getiren Turan, projenin vatandaşlara nitelikli sosyal çevre imkanı sunacağını, ihtiyaçlara cevap vereceğini söyledi.

Turan, Tarımköy projeleriyle her bölgenin ihtiyaç ve özelliklerine göre farklı konutlar yaptıklarını vurgulayarak, Erzurum'da kış şartlarına uygun konutlar tercih ederken Mardin ve Şanlıurfa'da yöresel mimarinin ön plana çıktığı konutlar inşa ettikleri bilgisini paylaştı.

Tarımköy projeleriyle köyler ve kırsal alanlarda yaşayan insanların geçim kaynaklarının geliştirileceğine işaret eden Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerel halkın iş görmede örgütlenmesi, ülke içinde ve dışında pazarlanabilir nitelikte tarımsal ürünlerin üretilmesi, işlenmesi, değerlendirilmesi, depolanması, bozulmadan saklanması, oluşturulacak şirket veya kooperatifler aracılığı ile pazarlanması, yöresel mimarinin korunup yenilenmesi, halkın yerinde iskanı, sağlıklı yaşanabilir konutlara kavuşturulmasına yönelik projeler oluşturularak şehre göçün önlenmesini sağlamayı, kurum ve kuruluşların mevcut imkanlarını bir araya getirmeyi, iş birliğini geliştirip güçlendirmeyi, mevcut kaynakların verimli kullanılmasını amaçlıyoruz."

Çiftçilere arazi ve kredi

Turan, Tarımköy projelerinin sadece bina yapımını kapsamadığını vurguladı.

"Tarımköy projelerimizle altyapısı, konutları, sosyal donatıları, yolu, çocuk parkı ve çevre düzenlemesi olan modern köyler inşa ediyoruz." diyen Turan, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında toprağı olmayan çiftçilere tarım arazisi ve işletme kredisi veriliyor. Köyün su kaynakları, çayır, mera ve orman alanları da göz önüne alınarak mevcut köy mimarisi ve dokusunun korunmasına özen gösteriliyor. Tarımköyler, sel ve deprem gibi afetlere karşı zemini sağlam ve korunaklı yerlere yapılıyor."

Tarımköy projeleri

TOKİ'nin Tarımköy projeleri, nüfusu 40 binden az olan ilçelerde belediye ve kaymakamlıklarla, nüfusu 40 binden çok olan il veya ilçelerde belediye ve valiliklerle ya da kaymakamlıklarla ortak çalışma içinde gerçekleştiriliyor.

Resmi başvuru öncesinde konut tip ve sayılarını belirlemek için başvuruyu yapan valilik, kaymakamlık veya belediye tarafından anket formu düzenleniyor. Konut talebinin belirlenmesine yönelik anketin sonuçlarının değerlendirme formu, konut talep yazısı ile TOKİ'ye gönderildikten sonra proje için çalışmalar başlıyor.