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TOKİ o konutları geri aldı

Tunceli'de, dar gelirliler için yaptırılan ancak hak sahiplerince kiraya verilen ya da amacına uygun kullanılmayan 47 TOKİ konutu, satış sözleşmesi feshedilerek 14'ü kiracı olan yeni hak sahiplerine verildi.

08 Şubat 2018 Perşembe 23:59
TOKİ o konutları geri aldı

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 4 yıl önce İnönü Mahallesi'nde dar gelirli aileler için yaptırdığı 1+1 dairelerden 47'sinin amacına uygun kullanılmadığı için satış sözleşmelerinin feshedilerek tahliye edildiği belirtildi.

Konutların yeni hak sahiplerine teslim edilmesi için Belediye Konferans Salonu'nda kura çekimi yapıldığı ifade edilen açıklamada, kura sonucu dairelerden 33'ünün yeni sahiplerine, 14'ünün de içinde kiracı olarak oturanlara teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, kura çekiminde yaptığı konuşmada, devletin, söz konusu konutları ihtiyaç sahipleri otursun diye yaptırdığını vurguladı.

Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Eylem Mut, Belediye Başkan Yardımcısı Sami Doğan ve diğer görevlilerin yaptığı araştırmada 47 dairenin amacına uygun kullanılmadığının tespit edildiğini belirten Sonel, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlarımız çok ciddi ve titiz bir çalışma yaptılar. Bazı hak sahiplerinin ayda 150 lira ödeyerek ev sahibi oldukları konutlarında oturmayarak evlerini 300 liraya kiraya verdiklerini tespit ettik. Bu evler gerçek ihtiyaç sahipleri otursun diye verildi. Biz de ev ihtiyacı olan ailelerimizi tespit ettik. Çekilen kura ile bu evlerin anahtarlarını gerçek sahiplerine takdim ettik, hayırlı olsun. Bu evlerde oturup yeni açtığımız tekstil fabrikasında çalışan vatandaşlarımız da var yani hem iş hem aş hem de ev, Allah bereket versin."

Sonel, 7 aydır kentte görev yaptığını, kendilerine destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar ile TOKİ Başkanı Ergün Turan'a teşekkür etti.

Kura çekimine, Vali Yardımcıları Selçuk Yosunkaya ve Akın Zor, Tunceli Belediye Başkan Yardımcıları Sami Doğan ve Erdoğan Elaldı, SYDV Müdürü Eylem Mut ile vatandaşlar da katıldı.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 23:59
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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