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TOKİ konutları için zemin incelemesi

Van’ın Çaldıran ilçesinde yapılması planlan TOKİ konutları için zemin araştırılması yapıldı.

18 Ağustos 2017 Cuma 19:05
TOKİ konutları için zemin incelemesi

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar’ın girişimleri sonucu TOKİ’den onayı çıkarılan 550 adet konutun yapılacağı yerde poleosismik araştırması yapıldı. TOKİ’nin başlatmış olduğu çalışmadaIsparta Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Murat Şentürk başkanlığından oluşan 8 kişilik ekip, konutların yapılacağı Kırguli mevkiinde sismik araştırma yaptılar. Yapılan araştırma sonuçlarının en geç bir ay içinde sonuçlanması bekleniyor.

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, yaptıkları kalıcı projelerin arasında yer alan 550 adet TOKİ konutunun Van-Doğubayazıt yolu üzerinde bulunan Kırguli mevkiinde yapılmasını uygun gördüklerini söyledi. Dundar, “550 konutun yapılamasıyla ilçemizde evi bulunmayan dar gelirli vatandaşlarımızın ev ihtiyacı karşılanırken, evi olanın da ikinci bir ev şansının olabilmesi bizleri mutlu kılacak. Çaldıran ilçemiz 1976 yılında 7,6’lık bir deprem yaşayarak 5 bine yakın insanımız hayatını kaybetmişti. Konutların yapılacağı alanda deprem fay hattının olup olmadığı, zeminin ne kadar sağlam ya da depreme karşı uygun zemin olduğu ile ilgili poleosismik araştırmalar yapıldı. Fay hattı bulunması sonucunda ise konutlar depreme dayanıklılığına göre projelendirilecektir. Yapılan poleosismik araştırma sonuçlarının bir ay içinde sonuçlanmasını bekliyoruz. İnşallah ondan sonra proje aşamasına geçilerek en kısa zamanda müracaatların kabulüne başlayacağız. İlk etapta 550 konut hedefliyoruz. Talep yükseldikçe, yapılacak konut sayısını arttırmayı hedefliyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 19:05
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