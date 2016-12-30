TOKİ evleri çekilen kuralarla sahiplerini buldu!

Çeşme'nin Reisdere mahallesinde TOKİ tarafından yaptırılan evler, Çeşme Kapalı Spor Salonu'nda yapılan kuralarla sahiplerini buldu. Saat 10.00'da başlayan kura çekimi, akşama kadar sürdü. Bin 75 geçerli başvurunun olduğu kura sonucunda, 228 adet 3+1, 799 adet 2+1 hak sahibi belirlendi. Ayrıca 1 kişi 3+1, 47 kişi 2+1 ev için yedek hak sahibi de tespit edildi.

TOKİ idaresi, biten inşaatı yeni yılın ilk ayında teslim alacak. Daha sonra sözleşmeyle, kurada hak sahibi olan vatandaşlara daireler teslim edilecek. Hak sahiplerinin evlerine yerleşmelerinin 2- 3 ay sürebileceği belirtildi.

Açıklama yapan TOKİ uzmanlarından Süleyman Hilmi Önal, Çeşme toplu konut projesinde yer alan bin 27 konuttan 482 adeti 1'inci etap, 317'si 2'inci etapta olmak üzere 799'sinin 2+1 olduğunu ifade ederek, "Bu konutlar için 846 başvuru alındı 2+1'ler için 47 yedek hak sahibi belirlenecek. Konutların 228 adeti 3+1 nitelikli olup, 229 adet başvuru alınmıştı. 3+1'ler için 1 yedek hak sahibi belirlenecek. Bu durumda 48 kişi yedek hak sahibi olarak belirlenecek. Sözleşme imzalama işlemleri sonucunda, konut alıcısı olamayan yedek hak sahipleri, idaremizin İzmir ili dahilinde yapılacak projelerinden faydalandırılabilecek. TOKİ projelerine sizlerden aldığımız bu destekle aynı hızla devam edeceğiz" diye konuştu.

TOKİ kura çekimini izleyen AK Parti eski İzmir Milletvekili Rıfat Sait ise TOKİ'nin Çeşme'de çok önemli bir projeyi gerçekleştirerek hak sahiplerine kurayla dağıttığını belirterek, "Çeşme'de üst tabaka insanların ev sahibi olacağı düşüncesi vardı. Hayır, öyle bir şey yok. Burada, orta tabaka dediğimiz, gelir düzeyi düşük insanları ev sahibi yaptık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Çeşme için önemli bir hizmet. Çeşme'de, deniz kenarında yatan evsiz insanlar vardı. Onların ev sahibi olması önemli bir olay" dedi. AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Alparslan Ertürk Çeşmeli dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayan TOKİ İdaresine teşekkür ettiğini vurgulayarak, "Bu kura çekimi sonucunda, toplam 1027 aile ev sahibi olacak. İnşallah hepsine, çoluğuyla çocuğuyla birlikte oturmak nasip olur. Bu projeyi TOKİ idaresi, Çeşme mimarisine uygun olarak gerçekleştirdi. Çok güzel bir proje oldu. Ayrıca 2019 senesi için yeni bir proje hazırlığımız var. 4 bin 500 ön başvuru var" dedi.