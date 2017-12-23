TOKİ emekliler için Karabük konutlarına başlıyor

Karabük’te emeklilere yönelik Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutları projesinin ihalesi yapıldı. Belenköyü Mahallesi’nde inşa edilecek bin 144 konutluk proje kapsamında ticaret merkezi, park, spor alanları, cami de yer alacak. Yükseklikleri zemin artı 4 olan konutların 833’ü 2+1, 311’i ise 3+1 olarak planlanıyor, eski evlerin mimari dokusu dikkate alınıyor.

KURA ÇEKİMİ YAKINDA

Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Karabük Şube Başkanı Celal Bulut, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu zamana kadar ev sahibi olamamış emeklilerimiz Belen Mahallesi’nde yapılacak olan TOKİ konutları projesiyle uygun ücretle ve düşük geri ödeme imkanı ile ev sahibi olabilecekler. Emeklilerimizi ev sahibi yapalım fikrini ilk ortaya atan devlet büyüğümüz Mehmet Ali Şahin Bey’den Allah razı olsun. İki senedir de onun gözetimi dâhilinde projeyi takip ettik ve sonunda ihaleye çıkartıldı. Önümüzdeki aylarda inşaatın startı da verilecek. En yakın zamanda ilk etabın kura çekimini de yapmayı düşünüyoruz” dedi.

YERLİ DURDU, YABANCI ALDI

Konut satışlarında düşüş eğilimi devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde satışlar 2017 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,5 azalarak 122 bin 732 oldu. Ekim ayında konut talebi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,7 düşüş kaydederek 122 bin 882’ye gerilemişti. Bu ay yabancılara yapılan konut satışları yüzde 21,3 artışla tablodaki en olumlu veri olarak göze çarpıyor.

SATIŞ HEDEFLERİ TUTTURULACAK

Devam eden konut projeleri, yerli ve yabancı yatırımcıların gayrimenkul ilgisi inşaat sektörüne umut veriyor. Sektör temsilcileri satış hedeflerinin yakalanacağına inanıyor. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, 2017’nin ilk 11 ayında toplam 1 milyon 276 bin 342 konut satıldığına işaret ederek, “2017 için konulan 1 milyon 400 bin hedefi tutturulacak” dedi. Yabancıya konut satışlarının arttığını kaydeden Elmas, şu ifadeleri kullandı: “2016’nın aynı ayına göre yüzde 21,4 artış ile 2 bin 152 adet konut satıldı. Yabancıya konut satışında ilk 11 ay rakamlarının toplamını ele aldığımızda ise 2016’nın ilk 11 ay toplamına göre yüzde 21,3 artış ile 20 bin 70 konut satışı yapıldı. Yabancıya satışlarda 728 konut satışı ile ilk sırayı İstanbul alırken, 491 ile Antalya ikinci, 142 ile Bursa üçüncü sırada yer aldı.”