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10 Ocak Salı 2017
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TOKİ, Adana konutlarını satışa çıkarıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Adana'nın Yüreğir ilçesi Kışla mahallesindeki 412 konutu kura yöntemi ile satışa çıkarıyor.

TOKİ, Adana konutlarını satışa çıkarıyor
Eklenme: 10 Ocak 2017, 16:56
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TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, Adana'nın Yüreğir ilçesinde 78'i 2+1 ve 334'ü ise 3+1 planında toplam 412 konutun kura yöntemi ile satışa çıkarılacağı belirtildi.

Vatandaşların 23 Ocak-7 Şubat arasında Ziraat Bankası'nın şubelerine, 2 bin lira yatırarak başvuru yapabilecekleri belirtilen açıklamada, başvuru sayısı konut sayısını geçtiği takdirde konutların hak sahibi belirleme kurasının ise 15 Şubat'ta çekileceği bildirildi. Projedeki konutların yüzde 10-15-25 peşinat ve 96-108-120 ay vadeli ödeme seçenekleri ile satışa sunulduğu, taksitlerin konutun teslim tarihini takip eden bir sonraki ay başlayacağı ifade edildi.

 
EtiketlerTOKİAdana
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