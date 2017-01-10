TOKİ, Adana konutlarını satışa çıkarıyor

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TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, Adana'nın Yüreğir ilçesinde 78'i 2+1 ve 334'ü ise 3+1 planında toplam 412 konutun kura yöntemi ile satışa çıkarılacağı belirtildi.

Vatandaşların 23 Ocak-7 Şubat arasında Ziraat Bankası'nın şubelerine, 2 bin lira yatırarak başvuru yapabilecekleri belirtilen açıklamada, başvuru sayısı konut sayısını geçtiği takdirde konutların hak sahibi belirleme kurasının ise 15 Şubat'ta çekileceği bildirildi. Projedeki konutların yüzde 10-15-25 peşinat ve 96-108-120 ay vadeli ödeme seçenekleri ile satışa sunulduğu, taksitlerin konutun teslim tarihini takip eden bir sonraki ay başlayacağı ifade edildi.