Tokat’ta trafik kazası: 1 yaralı

Danişmend Gazi Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada Mesut Koç’un (29) kullandığı 60 NS 288 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada yaralanan otomobil sürücü Koç, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlattı.