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Tokat’ta tehlikeli serinlik

Tokat’ta son günlerde etkisini gösteren aşırı sıcaklardan bunalan çocuklar tehlikeli olmasına rağmen serinlemek için süs havuzlarını kullanıyor.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:50
Tokat’ta tehlikeli serinlik

Kentte son iki gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havalardan en çok etkilenenler arasında çocuklar da bulunuyor. Sıcak havalarda çocuklar tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışıyor. Hastalanma ve elektrik çarpma riski başta olmak üzere bir çok tehlikeye ve tüm uyarılara rağmen suya girmeye devam eden çocuklardan 9 yaşındaki Abdurrahman Afgani, belediye görevlilerine yakalanmamak için havuzlara hafta sonları geldiklerini söyleyerek,"Annemin babamın haberi yok. Zaten bu havuza girdiğimi söylediğimde kızmışlardı. Kızarlarsa kızsınlar. Gizli gizli gelir yine girerim. Zaten belediyede çalışan amcalar da havuza girince kızıyorlar. Zaten herkes bize kızıyor. Serinlemek suç mu? Bugün Cumartesi olduğu için girdik kimse görmesin diye. Yüzmek çok güzel" dedi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:50
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