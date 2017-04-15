Tokat'ta tarihi eser operasyonu

Tokat'ın Artova ilçesinde, Osmanlı dönemine ait 19 parça tarihi eser ele geçirildi.

Tokat'ta tarihi eser operasyonu
Eklenme: 15 Nisan 2017, 17:09

Tokat'ın Artova ilçesinde, Osmanlı dönemine ait 19 parça tarihi eser ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, E.Ü'nün, Osmanlı dönemine ait tarihi eserleri satacağı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Artova ilçesi Uğrak köyü yakınlarında E.Ü'nün kullandığı aracı durdurdu. Araçtaki aramada 19 parça tarihi eser bulundu.

Gözaltına alınan E.Ü. ile araçtaki 2 kişi, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen eserler, Tokat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

 
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