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Tokat’ta sahte rakı operasyonu

Tokat’ın Artova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından iki köye yapılan operasyonda 260 litre sahte rakı ve doldurulmaya hazır 30 adet rakı şişesi ele geçirildi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 15:34
Tokat’ta sahte rakı operasyonu

Edinilen bilgiye göre Tokat’ın Artova ilçesine bağlı Aktaş ve Gümüşyurt köylerinde sahte rakı imalatı ve satışı yapıldığına dair elde edilen istihbarat sonrasında A.R.K. ve M.T. isimli şahısların evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda A.R.K.’nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 103 litre sahte rakı ve 20 adet doldurulmaya hazır rakı şişesi, M.T.’nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 157 litre sahre rakı ve 10 adet doldurulmaya hazır rakı şişesi olmak üzere toplamda 260 litre sahte rakı ve 30 adet doldurulmaya hazır rakı şişesi ele geçildi. A.R.K. ve M.T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, sahte rakı ve şişelere el koyuldu.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 15:34
  1. Gümüş
  2. Tokat
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