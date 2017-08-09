Tokat’ta sahte dolar ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Yeşilyurt ilçesi Büğet köyü ve çevresinde ’6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna Muhalefet Suçuna Yönelik Olayların Aydınlatılması’ kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan titiz çalışma kapsamında Ş.Y, İ.Ö, R.Ö ve M.Ö.’nün ev ve eklentilerinde yapılan aramada 53 adet sahte 100 Amerikan doları, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 74 adet 9 milimetrelik tabanca fişeği ile 1 adet kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.