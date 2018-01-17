Tokat’ta sağlık ekipleri nöbet dönüşü kaza yaptı: 5 kişi yaralı
Tokat'ın Artova ilçesinde nöbetten dönen 112 acil yardım ekibinin içinde bulunduğu otomobilin minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.17 Ocak 2018 Çarşamba 15:04
Artova ilçesinden Tokat’a dönen Alper Kılınç idaresindeki 60 FA 562 plakalı otomobil, kar yağışı sonucu kayganlaşan yolda karşı yönden gelen Murat Eroğlu idaresindeki 60 DF 725 plakalı minibüsle çarpıştı.
Meydana gelen kazada 3 sağlıkçı ile birlikte minibüsteki 2 kişi yaralandı. Sağlıkçılara ilk yardım meslektaşlarından gelirken, kazada yaralanan 5 kişi ambulansla Tokat Devlet Hastanesi ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Bir süre ulaşıma kapanan yol, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla birlikte tekrar trafiğe açıldı.