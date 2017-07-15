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Tokat’ta otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 5 yaralı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde otomobil ile beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 18:40
Tokat’ta otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarında meydana geldi. Reşadiye’den Erbaa’ya giden Uğur Postal (26) idaresindeki 60 RG 019 plakalı otomobil Kamil Aydın yönetimindeki 34 JV 2619 plakalı beton mikserine arkadan çarptı. Kazada sürücü Postal ile birlikte Ayşe Pelit (30), Beren Pelit (3), Alper Sinan Pelit (1) ve Güllü Postal (53) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 18:40
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Tayyip Erdoğan
  3. Aydın
  4. Tokat
  5. Reşadiye
  6. Recep Tayyip
  7. Erbaa
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