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Tokat'ta kamyonet ile tır çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde, kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:39
Tokat'ta kamyonet ile tır çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde, kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Demirci (55) idaresindeki 34 TG 935 plakalı kamyonet, D-100 karayolu Güllüce köyü yakınlarında, Gökhan Yiğit'in (30) kullandığı 51 KY 935 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, kamyonet sürücüsü ile kamyonetteki Kaya (76) ve Cemil Demirci (57) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü Yiğit ile tırdaki Yasin Karaca (28), ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:39
  1. Tokat
  2. Demirci
  3. Niksar
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