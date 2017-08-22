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Tokat'ta halk midibüsü sulama kanalına düştü: 5 yaralı

Tokat'ta özel halk midibüsünün otomobile çarparak sulama kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

22 Ağustos 2017 Salı 17:15
Tokat'ta halk midibüsü sulama kanalına düştü: 5 yaralı

Karşıyaka Mahallesi İbn-i Kemal Caddesi Delikkapı Camii yakınlarında meydana geldi. Cenan K. (53) idaresindeki özel halk midibüsü ile Büşra U. (27) idaresindeki 60 HB 950 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, yolun sol tarafından bulunan sulama kanalına uçtu.

Korkulukları aşarak suya düşen midibüste yolcular Ragıp Polat (61), Hale Yavuz (13) ve şoförü kurtarmak için belediye işçileri ve vatandaşlar büyük çaba gösterdi. Aracın ön tarafı suya gömülürken, midibüsün havada kalan arka tarafındaki cam kırılarak yolcular tahliye edildi. Otomobil sürücüsü ile birlikte araçta bulunan Nevin Uğur (48) ve midibüsten yaralı olarak kurtarılan vatandaşlar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ile Gaziosmanpaşa Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri araçta başka kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Kazayı evinin balkonunda otururken gören Mustafa Çakmak, "Bir çarpma sesi ile birlikte midibüsün burnun üzerine suya düştüğünü gördüm. Halk koştu kanalın kenarına inerek arka camdan araç içerisindeki yaralıları çıkarttı. Bizim için sevindirici olan can kaybı olmaması" dedi.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 17:15
  1. midibüs
  2. kaza
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