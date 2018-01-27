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Tokat’ta cep telefonuna gelen linke tıkladı 6 bin 300 lira dolandırıldı

Tokat’ta cep telefonuna gelen mesajdaki linki tıklayarak banka dolandırıcılarının "oltalama" sitelerine giren devlet memuru ek hesabındaki 6 bin 300 liradan oldu.

27 Ocak 2018 Cumartesi 10:34
Tokat’ta cep telefonuna gelen linke tıkladı 6 bin 300 lira dolandırıldı

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hukuk servisinde çalışan 2 çocuk babası Ahmet Odacıoğlu (49) cep telefonuna gelen, "İnternet bankacılığına giriş yapın anında 70 TL paraf para kazanın" şeklindeki mesajın maaş hesabı olduğu bankadan geldiğini sanarak linke tıkladı. Bankaya ait siteye girdiğini sanarak hesap numarası ve şifresini giren Odacıoğlu’nun bu sırada cep telefonuna "yanlış şifre girdiniz doğrulayın" mesajı geldi. Odacıoğlu, şifresini güncellemek isterken cep telefonuna gelen mesajlarla bir süre uğraşmak durumunda kaldı. Bir gün sonra telefonuna gelen "bakiyeniz yetersiz otomatik ödeme yapılamıyor" mesajı ile neye uğradığını şaşıran Odacıoğlu, ek hesabından bin 500 lira çekildiğini, 4 bin 800 liranın da post cihazından geçirilerek alışveriş yapıldığını tespit etti. Odacıoğlu, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına giderek paranın havale yapıldığı hesabın sahibinden ve ihmali olduğunu iddia ettiği bankadan şikayetçi oldu.

Odacıoğlu, bankanın isminin kullanılarak dolandırıldığını ifade ederek, "Ben İnternet şubeme girdiğimde bu bankanın sayfası geldi. Güvenli olduğunu düşünerek bilgilerimi girdim. Bu arada da muhtemelen benim bilgilerimi kopyaladılar. Çünkü bilgileriniz yanlış diye mesajlar gelmeye başladı. Bilgilerimin doğru olduğundan emindim ama yanlış girdiğimi mesajla bildirerek tekrar girmemi istediler. O arada bir şekilde bilgilerim çalındı." dedi.

Maaş hesabının ek hesabından yaklaşık olarak 2 aylık maaşının çekilerek dolandırıldığını ifade eden Odacıoğlu, "İki ay dolandırıcılara çalışacağız. 6 bin 300 lira dolandırıldım" diye konuştu.

OLTA SALDIRI

Dolandırıcılar İnternet banka işlemi yapmak amacıyla gereken SMS şifresini ele geçirmek için phishing (Olta) saldırı uyguluyor. Çeşitli banka ve finans kurumları tarafından gönderilmiş gibi görünen ödül, acil ve çok önemli konular içeriyormuş gibi duran sahte mesajlardan gelen linklere tıklayanlar dolandırıcıların tuzağına düşüyor. Çeşitli bankalara ait sahte banka sayfaları hazırlayan dolandırıcılar oltalarına düşürdükleri kişilerin banka müşteri bilgilerini ve cep telefonlarına gelen SMS şifrelerini ele geçirerek hesaplarındaki paraları ele geçiriyor. 

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 10:34
  1. Tokat
  2. cep telefon
  3. mesaj
  4. dolandırıcılık
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