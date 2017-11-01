Tokat'ta 'ByLock' operasyonu: 10 kişi gözaltında

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Tokat il merkezi ile birlikte Turhal, Pazar ve Zile ilçelerinde emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütün şifreli haberleşme programı olan 'ByLock' kullandıkları iddia edilen aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.