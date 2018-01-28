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Tokat'ta bin kişi MHP'ye katıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Lider bombaların altında dünyaya meydan okurken, hareketin tarihine yüz karası olarak geçen tarla kongresinde tellere tırmananlar, 15 Temmuz gecesinde bir tankın namlusuna tırmanmaya çalışsalardı samimiyetlerini anlayabilirdik. Bırakın tankı evlerinin balkonuna çıkamadılar." dedi.

28 Ocak 2018 Pazar 21:35
Tokat'ta bin kişi MHP'ye katıldı

Durmaz, bir otelde MHP'ye katılan bin üyeye rozet takma töreninde yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamını getirdiğini söyledi.

Ülkücülüğün MHP'de yapılacağını belirten Durmaz, şöyle devam etti:

"Lider bombaların altında dünyaya meydan okurken, hareketin tarihine yüz karası olarak geçen tarla kongresinde tellere tırmananlar, 15 Temmuz gecesinde bir tankın namlusuna tırmanmaya çalışsalardı samimiyetlerini anlayabilirdik. Bırakın tankı, evlerinin balkonuna çıkamadılar. Daha dün FETÖ operasyonu olduğu çok açık olan imza sürecinin baş aktörleri her defasında ne dediler? 'Biz Milliyetçi Hareket Partisi'nde gereği gibi ülkücülük yapamıyoruz.' dediler. 'Parti içi demokrasi yok.' dediler. Peki kendileri partileşmeden ve partileştikten sonra neler yaptılar, neler söylediler? Parti organları belli olmadan pazarlıkla teşkilat başkanı belirlediler. Cumhurbaşkanı adayı açıkladılar. Genel Başkan belirlediler. Biz 'Ülkücü bir parti değiliz.' dediler. Hani dün 'MHP'de ülkücülük yapamıyoruz diye baş kaldırıyoruz.' diyenler kendi partilerini kurduktan sonra 'Biz ülkücü bir parti değiliz.' dediler. Başbuğumuzun posterlerinin hiçbir etkinliklerinde yer almayacağını söylediler."

"Ya siz dün bu partiyi ele geçirmeye çalışırken yalan söylüyordunuz ya da bugün yalan söylüyorsunuz. Ben size söyleyeyim, Selahattin Demirtaş'a türkü yakanlar bunlarda değil mi? CIA'in yan kuruluşlarında çalışanlar bunlarda. Mason locasının bölge başkanları bunlarda olduğuna göre ve daha dün bizim partimize başka partilerde siyaset yapıp gelmiş olan arkadaşlarımızı en sert eleştirenler bunlar olduğuna göre CHP'li bir vekilin bir günde hangi pazarlığın ürünü olarak ansızın partilerinin genel sekreteri olmasına ses çıkarmıyorlarsa, 'Kim olursan gel. Gömlek değiştirmek serbest' diyebiliyorlarsa ben de diyorum ki sizin gerçek yüzünüz şimdiki görünürlüktür."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da TSK'nın Afrin'de kahramanca bir başarı gösterdiğini belirtti.

Burseya Dağı'nın önemine dikkati çeken Karakaya, "Burseya Dağı düşürüldü. Mehmetçik şu anda Afrin'e doğru hareket ediyor. Allah'ın izniyle bu hareket başarılı bir şekilde sonuçlanacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından partiye katılanlara rozetleri takıldı. Törene, MHP İl Başkanı Onur Çalışkan ve partililer de katıldı.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 21:35
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