Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tokat'ta 6 gündür haber yok! Telefonda korkunç sözler

Tokat'ta yaşayan ve yalnız olduğu sırada komşu köyden 28 yaşındaki bir adam tarafından kaçırıldığı iddia edilen 15 yaşındaki kız çocuğundan 6 gündür haber alınamıyor.

22 Ağustos 2017 Salı 17:18
Tokat'ta 6 gündür haber yok! Telefonda korkunç sözler

Almus'a bağlı Kolköy’de yaşayan çiftçi 78 yaşındaki Rıza ve 70 yaşındaki Kezban Aktaş çiftinin 6 çocuğunun en küçüğü Sümenye Aktaş 6 gün önce ortadan kayboldu. Sümenye'yi köydeki evlerine bırakıp yaylaya çıkan Rıza ve Kezban Aktaş çifti ertesi gün yayladan döndüklerinde kızlarını evde bulamadı.

Çift durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kız çocuğunu bulmak için arama yapılırken, aileye gelen telefonla Sümenye’yi, komşu Yuvaköy’den 28 yaşındaki S.A.’nın evlenmek amacıyla kaçırdığı ortaya çıktı.

'BİRİ ARAMAYIN' DEMİŞ!

Aileyi arayan S.A. kendilerini aramaktan vazgeçerek, şikayetlerini geri almalarını istedi. Bu ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri S.A.’yı bulmak için çalışma yaptı. Köyde bulunamayan ve il dışına çıktığı sanılan S.A.’nın izine şu ana kadar rastlanmadı.

'ÖMÜR BOYU BULAMAZSINIZ' TEHDİDİ!

Genç kızın ağabeyi Arif Aktaş, anne- babası yayladayken kızkardeşininin köydeki evde yalnız kaldığını belirterek şunları söyledi:

"Yayladan geldiklerinde kızkardeşimin kayıp olduğunu öğreniyorlar.Durumu jandarmaya bildiriyorlar. Şu anda kızkardeşim 6 gündür kayıp. Kız kardeşimi kaçıran şahıs bizi aradı. Telefonda bana "Kızınızın yaşı küçük olduğu için bizi ömür boyu bulamazsınız. Şikayetinizi geri alın" dedi.

Biz de Almus Adliyesi önünde bekliyoruz. Bize net bilgi veren yok. Hepimiz burada perişan olduk. Kardeşimizin bulunması için yetkililerden yardım bekliyoruz.”

Anne Kezban Aktaş ise ''6 gündür kızımdan hiçbir haber alamadım. Ben çocuğumun bulunmasını istiyorum. Benim çocuğum sağ mı, ölü mü? Devlet büyüklerinden yardım bekliyorum'' diye konuştu.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 17:18
  1. Tokat
  2. almus
  3. küçük kız
  4. sümenye aktaş
  5. Polisiye vakalar Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayvalık-Altınoluk BADO Seferleri Başlıyor
    1. Ayvalık-Altınoluk BADO Seferleri..
    2. Trabzonspor'a Burak müjdesi!
    3. Arabasının camını kapatmak isterken..
    4. Adana'da dolmuş ile motosiklet..
    5. Avustralya'da beyaz koala heyecanı!
    6. Aydın’da imam kaza yaptı cenaze ortada..
    7. Kazada ölen genç futbolcu 2 ay önce..
    8. Zonguldak'taki darbe girişimi davası..
    9. AK Partili vekilden 'Ahmet Şan' tepkisi!
    10. Tokat'ta 6 gündür haber yok! Telefonda..
    11. Tokat'ta halk midibüsü sulama kanalına..
    12. Kastamonu için kuvvetli yağmur uyarısı
    13. Hac'da yeni uygulamalar hayata geçirildi
    14. Altının kilogramı 145 bin 900 liraya..
    15. İstanbul Eminönü'nden 5'e alıp..
    16. Fransız Bakan Collomb: Türkiye ile çok..
    17. Rusya'dan S-400 açıklaması! Anlaşma..
    18. İşte tarım havzalarında desteklenecek..
    19. Fenerbahçeli yöneticiler Milan kulüp..
    20. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr...
    Bordo Berelilerde 'Aksakallı' depremi!
    Bordo Berelilerde 'Aksakallı' depremi!
    ABD vurmaya başladı!
    ABD vurmaya başladı!
    Rusya'yı panik bastı! 'Başkenti taşıyalım'
    Rusya'yı panik bastı! 'Başkenti taşıyalım'
    Koray Aydın resmen açıkladı! Teşkilatı ben kuracağım...
    Koray Aydın resmen açıkladı! Teşkilatı ben kuracağım...