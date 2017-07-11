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Tokatspor, Arif Çoban’ı renklerine bağladı

2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor, Arif Çoban ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

11 Temmuz 2017 Salı 19:57
Tokatspor, Arif Çoban’ı renklerine bağladı

Tokat’ta özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçen Arif Çoban, Dedeman Otel’de düzenlenen törenle sözleşme imzaladı. Törende konuşma yapan Tokatspor Başkanı Bahri Çabuk, ilk futbolcu transferini Tokatspor’a büyük emeği geçen Arif Çoban ile yaptıklarını söyledi. Arif’e özel imza töreni hazırlamak istediklerini belirten Başkan Çabuk, “O buna layık, hak ediyor. O da takımımızı layık olduğu yerlere taşıyacak. Biz buna inanıyoruz, kendisine güveniyoruz. Bu transferde fedakarlıkları oldu. Biz bu gün yolumuza başladık. İnşallah bundan sonrası da gelecek, Tokatspor’umuza hayırlı ve uğurlu olacak” dedi.

Tokatspor’da 7 yıl aradan sonra tekrar forma giyecek olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Çoban, “Tokatspor bulunduğu yeri hak etmiyor. Hak ettiği yerlere taşımamız gerekiyor. Bu da birlik ve beraberlikten, tek yumruk olmaktan geçiyor. Allah’ın izini ile bugün bu imza ile bir adım atacağız” diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından sözleşmeye imza atıldı.

İmza töreninde ayrıca Tokatspor Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Canikli’nin görevinden istifa etmesi ile ilgili sorulara da cevap veren Başkan Çabuk, “İlk firemizi hoca ile alakalı olarak verdik. Herhalde bazı şeyleri aynı düşünemediğimiz için böyle bir ayrılık oldu” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 19:57
  1. Tokat
  2. Ab
  3. Canik
  4. Dedeman Otel
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