Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tokatspor 8 futbolcu ile sözleşmeye imzaladı

TFF 2. Lig takımlarından Tokatspor 8 futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 19:42
Tokatspor 8 futbolcu ile sözleşmeye imzaladı

Tokatspor Kulübü Adnan Çiçek Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde Büyükçekmece Tepecikspor’dan Hasan Erbey, Bugsaşspor’dan Murat Cömert, Burak Kara, Yaşar Yurduseven, Arif Çoban, Van Belediyespor’dan Emre Aktaş ve Karagümrükspor’dan Ercüment Eray Ataklı ile Tokatspor altyapısından Recep Türköz 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Tokatspor Sözcüsü Cengiz Demir, 4 futbolcunun ardından 8 yeni oyuncuyu daha takıma kazandırdıklarını söyledi. 27 Ağustos tarihinde başlayacak lig maçları öncesi takımın Nevşehir’de bir haftalık kampa gireceğini belirten Demir, transfer çalışmalarının kamp süresince de devam edeceğini sözlerine ekledi.

Tokatspor’da forma giyen Ziraat Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe’ye attığı gol ile hatırlanan 32 yaşındaki Arif Çoban yuvasına tekrar geri döndüğünü ifade ederek, "Allah razı olsun başkan ve yönetiminden, beni tekrar aralarında görmek istediler. Biz de onları kırmadık, karşılıklı güven anlaşması yaptık. Tekrardan geldik, yuvamıza döndük ve Allah’ın izni ile bundan sonra Tokatspor’un başarısı için mücadele edeceğiz" dedi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 19:42
  1. Fenerbahçe
  2. Türkiye
  3. Van
  4. TFF
  5. Nevşehir
  6. Tokat
  7. Murat Cömert
  8. Tepecikspor
  9. Büyükçekmece
  10. Adnan Çiçek
  11. Tepecik
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ, o ülkede çok güçlü
    1. FETÖ, o ülkede çok güçlü
    2. Yerli otomobilde müthiş gelişme! Pazar..
    3. Kent savaş'dan önceki haline geliyor
    4. İslam'la alakaları yok, dua bile..
    5. ABD'den sınırlarımızda askeri..
    6. Suriyeli Mülteciler o bölgeye..
    7. Türkiye'deki UNESCO Dünya Kültür Miras..
    8. Halep'e operasyon... çok sayıda ölü..
    9. TSK ve Muhaliflerden Peçe kararı
    10. Terör örgütü PKK gazeteciyi kaçırdı
    11. AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu..
    12. Fatih Mahallesi 20 yıl sonra yeni..
    13. Gölbaşı ilçesi oya ağaçlarıyla daha..
    14. PKK'yı koruyan ABD araçlarına saldırı
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya mitingi
    16. Sakarya’daki motosikletli gasp..
    17. Samsat’taki İmam hatip okulunda eğitim..
    18. Elazığ’da 4 kilo 850 gram esrar ele..
    19. KKTC Tıp Öğrenci Birliği, Dünya Tıp..
    20. AK Parti Genişletilmiş İl Kadın..
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Ünlü şarkıcıdan büyük utanmazlık!
    Ünlü şarkıcıdan büyük utanmazlık!
    Adil Öksüz'ün nerede olduğu ortaya çıktı!
    Adil Öksüz'ün nerede olduğu ortaya çıktı!
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!